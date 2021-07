Tự xưng là trung tá, người đàn ông không đeo khẩu trang khiêu khích lực lượng chốt phòng dịch

Mới đây, trên mạng xuất hiện một đoạn video ghi lại hình ảnh một người đàn ông đứng trong khu vực phong tỏa chửi bới lực lượng chức năng, điều đáng nói là người này tự xưng mình là trung tá 107 (!?).

Video được đăng ngày 30-6, một người đàn ông đứng trước chốt chặn tại ấp Bắc Lân, xã Bà Điểm, huyện Hóc Môn, TP HCM, có những lời lẽ chửi bới. Người đàn ông cầm điện thoại quay và còn có những lời lẽ khiêu khích. Theo người đàn ông này nói thì do việc không thông báo phong tỏa khiến người này không chuẩn bị được lương thực, nhà không còn gạo ăn

Người đàn ông không đeo khẩu trang tự xưng là trung tá( Nguồn: Mạng xã hội)

Theo một nguồn tin riêng của báo Người Lao Động, người đàn ông này là một tiểu thương bán ở chợ đầu mối Hóc Môn và người này cũng không phải trung tá như lời người này nói. Khi vụ việc sảy ra người này đã có rượu trong người. Không lâu sau, lực lượng chức năng đã xuống hiện trường và đưa anh về làm việc.

Tác giả: Ngọc Trinh

Nguồn tin: Báo Người lao động