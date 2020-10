Tiếp tục cứu nạn vụ sạt lở núi vùi lấp 22 cán bộ chiến sĩ: Tìm thấy thi thể thứ 16

Danh sách 22 cán bộ, chiến sĩ Đoàn kinh tế - quốc phòng 337 (Quân khu 4) bị vùi lấp trong vụ sạt lở đêm 17, rạng sáng 18-10. 1. Lê Văn Quế - sĩ quan. Quê quán: Cam Thành, Cam Lộ, Quảng Trị (đã tìm thấy lúc 9h45 ngày 18-10) 2. Lê Hải Đức - sĩ quan. Quê quán: Lộc Ninh, Đồng Hới, Quảng Bình (đã tìm thấy lúc 8h50 ngày 18-10) 3. Phùng Thanh Tùng - sĩ quan. Quê quán: Nghi Hương, thị xã Cửa Lò, Nghệ An (đã tìm thấy lúc 15h13 ngày 18-10) 4. Phạm Ngọc Quyết - sĩ quan. Quê quán: Quảng Văn, thị xã Ba Đồn, Quảng Bình (đã tìm thấy lúc 14h15 ngày 18-10) 5. Nguyễn Cao Cường - quân nhân chuyên nghiệp. Quê quán: Cường Gián, Nghi Xuân, Hà Tĩnh (đã tìm thấy lúc 13h ngày 18-10) 6. Nguyễn Cảnh Trung- quân nhân chuyên nghiệp. Quê quán: Thượng Sơn, Đô Lương, Nghệ An (đã tìm thấy lúc 12h50 ngày 18-10) ... 7. Nguyễn Văn Thu - quân nhân chuyên nghiệp. Quê quán: Tăng Thành, Yên Thành, Nghệ An (đã tìm thấy lúc 14h45) 8. Lê Đức Thiện - quân nhân chuyên nghiệp. Quê quán: Định Tăng, Yên Định, Thanh Hóa (đã tìm thấy lúc 12h ngày 18-10) 9. Trần Văn Toàn - quân nhân chuyên nghiệp. Quê quán: Xuân Thành, Yên Thành, Nghệ An (đã tìm thấy lúc 13h ngày 18-10) 10. Trần Quốc Dũng - quân nhân chuyên nghiệp. Quê quán: Thị trấn Thạch Hà, huyện Thạch Hà, Hà Tĩnh (đã tìm thấy lúc 14h20 ngày 18-10) 11. Bùi Đình Toản - quân nhân chuyên nghiệp. Quê quán: Quỳnh Thiện, thị xã Hoàng Mai, Nghệ An 12. Ngô Bá Văn - quân nhân chuyên nghiệp. Quê quán: Kỳ Lợi, Kỳ Anh, Hà Tĩnh 13. Lê Hương Trà - quân nhân chuyên nghiệp. Quê quán: Tiên Điền, Nghi Xuân, Hà Tĩnh 14. Lê Cao Cường - quân nhân chuyên nghiệp. Quê quán: Hưng Đạo, Hưng Nguyên, Nghệ An (đã tìm thấy lúc 8h30 ngày 18-10) 15. Lê Tuấn Anh - chiến sĩ. Quê quán: Cam Thành, Cam Lộ, Quảng Trị 16. Nguyễn Anh Duy - chiến sĩ. Quê quán: Hưng Tây, Hưng Nguyên, Nghệ An 17. Phạm Văn Thái - chiến sĩ. Quê quán: Hải Thành, Đồng Hới, Quảng Bình 18. Lê Sỹ Phiêu - chiến sĩ. Quê quán: Thuần Thiện, Can Lộc, Hà Tĩnh 19. Cao Văn Thắng - chiến sĩ. Quê quán: Hương Liên, Hương Khê, Hà Tĩnh (đã tìm thấy lúc 11h20 ngày 18-10) 20. Hồ Văn Nguyên - chiến sĩ. Quê quán: Hướng Sơn, Hướng Hóa, Quảng Trị 21. Lê Thế Linh - chiến sĩ. Quê quán: Phường 5, Đông Hà, Quảng Trị 22. Nguyễn Quang Sơn - chiến sĩ. Quê quán: Thái Sơn, Đô Lương, Nghệ An.