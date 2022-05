Thanh niên làm rơi cả xấp tiền trong hầm chui, người dân vội vã lao ra nhặt hộ

Tối ngày 7/5, mạng xã hội lan truyền đoạn clip về câu chuyện đẹp, ấm áp tình người ở Đà Nẵng. Đoạn clip gần 4 phút đã ghi lại toàn bộ hành động nhân văn của người dân địa phương và nhận được cơn mưa lời khen.

Lúc này, khi đang điều khiển xe máy tại địa điểm trên thì số tiền lớn trong ví của chàng trai rơi ra ngoài, gió lớn làm số tiền bay tứ tung trên đường. Phát hiện sự việc, những phương tiện phía sau nhanh chóng ra hiệu xin đường, dừng lại. Nạn nhân sau đó hớt hải quay lại, rất đông người dân cũng lao xuống nhặt tiền.

Mỗi người một tay, sau khoảng 1 phút toàn bộ số tiền đã được nhặt lại hộ và đưa cho chàng trai trẻ. Được biết, nam thanh niên làm rơi chiếc ví bên trong có khoảng 10 triệu đã được người dân nhặt giúp không thiếu một đồng.

Danh tính của anh chàng này là Nguyễn Văn Dương (SN 1993, quê ở Thanh Hoá, trú quận Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng). Sáng cùng ngày, anh Dương chở mẹ đi giao hàng đến địa điểm hầm chui, do túi nông nên toàn bộ số tiền trong ví rơi sạch. Xấp tiền chủ yếu tờ tiền mệnh giá 10.000; 50.000 và 200.000 đồng.

Thanh niên làm rơi cả cọc tiền bay tứ tung trong hầm chui, người dân vội vã lao ra nhặt

Chia sẻ trên Tiền Phong, anh Dương cảm kích nói: "Lúc đang nhặt, thấy mọi người đi xe qua dừng lại lượm tiền, em hoảng quá kêu: Mọi người ơi tiền của em! Nhà em nghèo lắm, tiền đó tiền hàng không phải tiền của em!. Nhưng lúc đó có tiếng đáp: Tụi tui lượm giùm chứ không lấy!".

Thông tin thêm, anh Dương và gia đình từ Thanh Hóa vào Đà Nẵng mưu sinh bằng nghề buôn bán gia cầm đã hơn 20 năm nay. Sau câu chuyện này, bản thân anh rất xúc động sự tử tế, ấm áp của người dân địa phương.



