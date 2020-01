Sợ bị kiểm tra, tài xế ô tô cuống cuồng quay đầu ngay trên cầu

Your browser does not support the video tag.

Đoạn video được ghi lại bởi camera hành trình của một ô tô khi lưu thông qua cầu Hồng Phú (Phủ Lý, Hà Nam) vào lúc 22h tối 31/12/2019. Thời điểm trên lực lượng CSGT đang lập chốt kiểm tra và xử lý các trường hợp vi phạm luật giao thông tại một đầu của cầu Hồng Phú.

Sợ bị kiểm tra, tài xế điều khiển chiếc xe ô tô 4 chỗ màu bạc đã cho phương tiện quay đầu ngay trên cầu. Quá trình đổi chiều diễn ra khá khó khăn, một phần do cây cầu hẹp. Cùng với đó nhiều người nhận định tài xế cầm lái không vững, có thể đã sử dụng rượu bia trước đó.



Nguồn tin: Báo Người đưa tin