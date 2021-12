Sau va chạm giao thông, nhóm thanh niên hung hăng đập vỡ kính xe ô tô mặc tài xế chắp tay xin tha

Your browser does not support the video tag.

Thông tin từ người đăng tải, sự việc ồn ào này xảy ra trên địa bàn quận Tây Hồ, Hà Nội. Theo đó, người đàn ông trung niên có hơi men, điều khiển xe ô tô 4 chỗ màu đỏ va chạm với một nhóm thanh niên.

Ngay mở đầu đoạn clip, các thanh niên này bày tỏ thái độ tức giận, to tiếng chửi bới và hung hăng cầm chai thủy tinh đập vỡ cửa kính ô tô: "Nó đâm người ta xong nó chạy đấy". Tại hiện trường, nhiều mảnh vỡ vương vãi trên khắp mặt đường.

Cửa kính xe ô tô bị đập vỡ tan, còn người đàn ông trung niên ngồi bên trong, liên tục chắp tay van xin tha. Ngay cả những người dân xung quanh chứng kiến vụ việc cũng đã chạy lại khuyên can: "Thôi đừng đánh người ta nữa, ông ấy biết rồi. Người ta đã chắp tay xin rồi mà".

Tuy nhiên, nhóm thanh niên vẫn bất chấp lao tới đập phá đầu ô tô, thậm chí xưng hô "mày - tao" với người đàn ông.

Cửa kính xe ô tô bị đập tan tành



Sự việc xảy ra gây náo loạn cả khu vực khiến nhiều người dân không khỏi hốt hoảng. Đoạn clip ghi lại một phần diễn biến sự việc cũng nhận được sự quan tâm lớn của cộng đồng mạng chỉ sau vài giờ đăng tải.

Nhiều ý kiến cho rằng, dù người đàn ông lái xe trong tình trạng thiếu tỉnh táo dẫn đến va chạm là vi phạm luật giao thông, tuy nhiên hành vi côn đồ của nhóm thanh niên vẫn không thể chấp nhận được.

Tác giả: Minh Hoàng

Nguồn tin: saostar.vn