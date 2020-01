Nữ nhân viên y tế bị kỷ luật vì đi hát karaoke cùng Viện trưởng VKSND

XEM CLIP:

Trung tâm Y tế huyện Ea Súp (Đắk Lắk) vừa thi hành kỷ luật bà Lang Thị Hòe (nhân viên Khoa xét nghiệm - chẩn đoán hình ảnh) bằng hình thức khiển trách do vi phạm các quy định, nội quy, quy chế của đơn vị.

Thời gian thi hành kỷ luật đối với bà Hòe có hiệu lực 1 năm.

Bà Hòe được xác định đã cùng Viện trưởng VKSND huyện Ea Súp đi hát karaoke trong giờ hành chính và bị người dân quay clip, đăng tải lên mạng xã hội Facebook.

Liên quan đến vụ việc, VKSND tỉnh Đắk Lắk cũng đã thành lập đoàn thanh tra, xác minh các sai phạm đối với lãnh đạo, cán bộ VKSND huyện Ea Súp.

Kết quả xác minh, từ 13-15h chiều 17/12/2019, ông Nguyễn Tất Hoàn (Viện trưởng VKSND huyện Ea Súp) và ông Nguyễn Quốc Khánh (kiểm sát viên) cùng các ông Dương Quang Tuyển (nguyên Chánh Thanh tra), Hồ Đình Hiền (nguyên Trưởng phòng 1), Võ Văn Hữu (nguyên Viện trưởng VKSND huyện Krông Bông, đều mới nghỉ hưu) và bà Lang Thị Hòe (nhân viên Trung tâm y tế huyện Ea Súp) đi hát karaoke tại quán New King ở thị trấn Ea Súp.

Theo VKSND tỉnh Đắk Lắk, việc ông Nguyễn Tất Hoàn và Nguyễn Quốc Khánh đi hát karaoke trong giờ làm việc là vi phạm nội quy, quy chế làm việc của VKSND huyện Ea Súp, vi phạm quy định của ngành và Luật cán bộ, công chức, tạo dư luận không tốt trong xã hội.

Hiện VKSND tỉnh đang xem xét, xử lý trách nhiệm của 2 ông trên theo quy định của ngành và của pháp luật.

Cũng theo tìm hiểu, tham gia hát karaoke cùng Viện trưởng VKSND huyện Ea Súp, ngoài ông Nguyễn Quốc Khánh, bà Lang Thị Hòe và các cựu cán bộ, lãnh đạo công tác trong ngành kiểm sát còn có ông Nguyễn Xuân Hòa (nguyên Chánh án TAND huyện Ea Súp, đã nghỉ hưu).

Trong lúc những cán bộ, nhân viên trên đang hát karaoke thì Công an huyện Ea Súp đến kiểm tra. Tuy nhiên, những người tham gia hát đã bỏ ra về với lý do… “đúng sai xem xét sau”.

