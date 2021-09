Nhảy xuống sông né chốt kiểm dịch, nam thanh niên vẫn bị chiến sĩ CA chèo thuyền ra tận nơi 'bế' về

Giữa thời điểm nhiều tỉnh thành trên các nước đang căng mình chống dịch thì vẫn còn có những đối tượng cố tình vi phạm quy định, thậm chí tìm cách để tránh né lực lượng chức năng khi bị phát hiện.

Mới đây, trên mạng xã hội chia sẻ đoạn clip ghi lại cảnh một pha "thông chốt" tréo ngoe, dở khóc dở cười khiến dân tình xôn xao.

Người đăng tải clip chia sẻ, nam thanh niên chửi bới, định "thông chốt" kiểm dịch nhưng đã bị cán bộ trực chốt phát hiện. Trước tình huống nguy cấp, thanh niên này đã nhảy ngay xuống sông gần đó nhằm tẩu thoát.

Thế nhưng lực lượng chức năng nhất quyết đuổi theo đến cùng. Một chiến sĩ đã nhanh chóng chèo chiếc thuyền nhỏ đến tận nơi đối tượng đang ẩn náu.

Còn phía trên bờ, các thành viên khác cũng đã đứng đợi, sẵn sàng chặn bắt thanh niên này.

Có lẽ biết không còn đường lui, nam thanh niên không đeo khẩu trang đành tự giác đứng dậy, cố gắng trèo lên bờ. Ngay lập tức, đối tượng bị lực lượng làm nhiệm vụ áp giải đi.

Sau đó, chiến sĩ CA lại chèo chiếc thuyền kia về bờ.

...

Được biết, sự việc xảy ra tại thành phố Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang.

Ngay sau khi được đăng tải lên mạng xã hội, đoạn clip đã nhận được đông đảo sự quan tâm, ai cũng bày tỏ sự ngạc nhiên trước màn "truy đuổi" đặc biệt hiếm có trên.



Bên cạnh đó, cộng đồng mạng cũng dành lời khen đặc biệt đến chiến sĩ CA nhanh trí khi truy bắt đối tượng vi phạm quy định phòng chống dịch.

"Thanh niên kia nhảy xuống sông cứ ngỡ là thoát rồi, ai mà ngờ được anh c.ông an còn đem cả thuyền đuổi theo thế kia";

"Người thấy c.ông an thì co cẳng chạy, người thì vội quay luôn đầu xe, trường hợp nhảy xuống bơi thế này thì đúng là chưa thấy bao giờ";

"Trông vừa thương lại vừa buồn cười. Anh c.ông an nhanh trí quá, thực sự xứng đáng được khen thưởng vì nỗ lực cố gắng kia".

Tác giả: Linh Chi

Nguồn tin: saostar.vn