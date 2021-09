Mưa lớn gây sạt lở đất, 2 cháu nhỏ bị thương

Sáng sớm 25/9, tin từ chính quyền địa phương xã Sơn Hàm, huyện Hương Sơn (Hà Tĩnh) cho biết, mưa lớn 2 ngày qua trên địa bàn đã dẫn đến vụ sạt lở tại một hộ dân khiến 2 cháu nhỏ bị thương.

Một lượng lớn đất đá đổ vào nhà anh Đức, chị Hồng.

Theo đó, khoảng 3h30 ngày 25/9, tại nhà anh Nguyễn Đình Đức và chị Trần Thị Hồng, ở thôn Tượng Sơn, xã Sơn Hàm, huyện Hương Sơn xảy ra vụ sạt lở, một lượng lớn đất đá đổ xuống nhà bất ngờ đã khiến 2 con của anh chị bị thương phải nhập viện. Trong đó, 1 cháu bị gãy xương cổ đùi.

Cháu bé bị gãy chân sau vụ sạt lở.

Do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới, trên địa bàn Hương Sơn có mưa to trong 2 ngày qua khiến một số tuyến đường bị ngập lụt, chia cắt.

Mưa lớn cũng gây sạt lở đất khiến một số cây cối trên tuyến Quốc lộ 281 đoạn qua xã Sơn Trường, huyện Hương Sơn bị đổ gãy (ở thôn 8); một số cột điện dân sinh bị ngã (ở thôn 10).

Trước đó, theo dự báo của Trung tâm Khí tượng Thủy văn, khu vực từ Thanh Hóa đến Quảng Bình có mưa to đến rất to với lượng mưa tính từ 7h đến 14h ngày 24/9 phổ biến 50-100mm, có nơi trên 120mm; khu vực đồng bằng, ven biển Bắc Bộ và Hòa Bình có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to với lượng mưa tính từ 7h đến 14h ngày 24/9 phổ biến 20-60mm, có nơi trên 140mm.

Dự báo, do ảnh hưởng của áp cao cận nhiệt đới lấn về phía Tây kết hợp với nhiễu động trong đới gió Đông trên cao nên đến ngày 25/9, ở khu vực từ Thanh Hóa đến Quảng Bình có mưa to đến rất to và dông với tổng lượng mưa phổ biến 70-120mm, có nơi trên 150mm.

