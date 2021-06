Kinh hoàng cá sấu 'khủng bố Osama' sát hại 80 người

Your browser does not support the video tag.

Con vật dài gần 5m đã ăn thịt 80 dân làng, là nỗi khiếp sợ của trẻ em lẫn người lớn tại đây trong nhiều năm qua. Chẳng trách người dân tại đây đặt cho nó cái tên của trùm khủng bố khét tiếng Osama Bin Laden.

Theo báo Daily Star, Osama thường rình bắt trẻ em ra bờ hồ lấy nước, hoặc bơi dưới thuyền đánh cá sau đó lật úp thuyền. Thậm chí, nó còn nhảy lên thuyền gỗ của ngư dân để ngoạm lấy chủ thuyền và sát hại họ.

Truyền thông địa phương đưa tin mảnh quần áo của một nạn nhân của cá sấu Osama được phát hiện trôi nổi trên mặt nước.

Cá sấu Osama Bin Laden khi bị bắt.



Báo Sydney Morning Herald còn dẫn lời một nạn nhân sống sót là Paul Kyewalyanga. Paul gặp may, nhưng em trai Peter của ông thì không.

...

“Osama trồi lên khỏi mặt nước theo phương thẳng đứng và nhảy lên con thuyền. Phía sau thuyền nơi tôi ngồi bị chìm”, Paul kể lại.

Dù cố hết sức chống chọi với con vật, Peter sau đó bị kéo đi. Vài ngày sau, đầu và tay của Peter nổi lên trên mặt nước.

Cá sấu Osama Bin Laden khi bị bắt.



Dân làng Luganga kêu gọi giúp đỡ và trong năm 2005, Osama bị 50 người dân và các quan chức động vật hoang dã bắt giữ. Nhiều người muốn tiêu diệt con vật nhưng các quan chức cho biết người dân không thể giết con vật mà không bị trừng phạt.

Osama sau đó được đưa đến công ty Crocs ở Uganda để tham gia chương trình nhân giống. Crocs hy vọng Osama sẽ sinh ra hàng trăm hoặc hàng ngàn con cá sấu khổng lồ nhằm cung cấp da để may túi xách cho các tín đồ thời trang ở Ý và Hàn Quốc. Nông trại nuôi cá sấu cũng được hy vọng sẽ thu hút thêm nhiều du khách.

Tác giả: Yến My



Nguồn tin: Báo Thanh Niên