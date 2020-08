Khám xét nhà chủ tịch Hà Nội Nguyễn Đức Chung

Liên quan vụ án này Cơ quan an ninh điều tra Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố bị can, thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với các ông: - Nguyễn Anh Ngọc (46 tuổi), trú tại phường Bồ Đề, quận Long Biên, đang công tác tại phòng thư ký biên tập, tổ giúp việc UBND TP Hà Nội; - Nguyễn Hoàng Trung (37 tuổi), trú tại phường Bạch Đằng, quận Hai Bà Trưng, TP Hà Nội, là lái xe của ông Nguyễn Đức Chung, chủ tịch UBND TP Hà Nội, đồng thời là chuyên viên phòng thư ký - biên tập, Văn phòng UBND thành phố Hà Nội; - Phạm Quang Dũng (37 tuổi), trú tại xã Tân Triều, huyện Thanh Trì, TP Hà Nội, là cán bộ công an của C03, Bộ Công an. Hành vi chiếm đoạt tài liệu bí mật nhà nước của ông Chung và đồng phạm có liên quan đến vụ án Nhật Cường. Trước đó, ngày 11-8-2020, ông Nguyễn Đức Chung đã bị Bộ Chính trị và Thủ tướng tạm đình chỉ các chức vụ để xác minh, điều tra làm rõ trách nhiệm có liên quan của ông trong một số vụ án theo quy định của pháp luật.