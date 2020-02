Kẻ giữ 1 tỷ đồng do Tuấn "khỉ" cướp được sau khi giết người hàng loạt đầu thú

Liên quan đến vụ "Nổ súng ở Sài Gòn, 5 người tử vong" như đã thông tin, ngày 3/2, nguồn tin của phóng viên cho hay, bị can Phạm Thanh Tâm (tự Tý Bà Dòm, SN 1987, quê tỉnh Tây Ninh, ngụ huyện Củ Chi) là người được cho là giữ số tiền tiền khoảng 1 tỷ đồng của nghi phạm Lê Quốc Tuấn (tự Tuấn "khỉ", SN 1987, ngụ huyện Củ Chi, là thượng úy cán bộ CSTHAHS-HTTP-NTG Công an quận 11) nổ súng bắn chết 5 người ở huyện Củ Chi vào ngày 29 và 30/1 đã ra đầu thú.

"Tý bà Dòm" người được Tuấn "Khỉ" đưa 1 tỷ đồng ra đầu thú.

Theo đó, "Tý Bà Dòm" bỏ trốn xuống khách sạn ở tỉnh Bến Tre và thuê phòng ở. Sáng 3/2, "Tý Bà Dòm" liên hệ với Công an TPHCM để ra đầu thú.

Trưa cùng ngày, Công an TPHCM đã có mặt di lý "Tý Bà Dòm" từ Bến Tre về TPHCM để phục vụ việc điều tra.

Trước đó, chiều 29/1, Tuấn cùng Lê Quốc Minh (tức Si Đa, sinh năm 1993, ngụ xã Tân Thạnh Đông) đi cùng xe máy hiệu Wave biển số 52T2-3024 mang theo súng AK đến điểm đánh bạc tại vườn nhãn ở ấp 5 xã Tân Thạnh Đông. Tại đây, Tuấn nổ súng bắn liên tục nhiều phát, làm chết 4 người và bị thương 1 người. Gây án xong, Tuấn bỏ trốn.

Tuấn cũng là nghi can bắn chết ông V.C.T. (40 tuổi, ngụ quận Thủ Đức) vào rạng sáng 30-1 tại xã Phú Hòa Đông, huyện Củ Chi.

Ngày 30/1, Công an TPHCM đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và truy nã với Tuấn về tội "Giết người; cướp tài sản; tàng trữ và sử dụng trái phép vũ khí quân dụng". Tuấn với nhận dạng là cao 1,66m, nặng khoảng 69kg, da hơi ngăm đen, tóc đen hớt cao, sẹo chấm cách 02cm trên trước đầu mày trái, sống mũi cao, nói giọng miền Nam. Vũ khí đối tượng sử dụng gây án là súng AK dạng báng xếp, có khả năng đối tượng có mang theo người.

Nghi phạm Tuấn Khỉ.

Ngày 1/2, Công an TPHCM đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và truy nã đối với Tâm (tự Tý bà Dòm) về tội "Chứa chấp tài sản do người khác phạm tội mà có". Tâm với nhận dạng người ốm, da ngăm đen, tóc hớt cao, nói giọng miền Nam, có sẹo chấm 0,2cm trên sau cánh mũi phải. Khả năng đối tượng này có vũ khí là súng ngắn.

Đặc điểm vật chứng cần truy tìm: Xe gắn máy hiệu Nouvo V màu đỏ đen, biển số 59Y2 – 301.98 (số khung: 10CY074929; số máy: 10B1074939); Xe gắn máy hiệu Wave màu xanh, biển số 59X2 – 595.12 (số khung: HC09E – 0157923; số máy: 9083Y – 157830).

Chưa tới 1 ngày khi thông tin truy nã được phát đi, Tâm đã tới công an đầu thú.

Tác giả: Minh Tuệ

Nguồn tin: Báo Tổ Quốc