Hà Tĩnh: Trong đêm, bắt giữ 2 thuyền vỏ thép khai thác trái phép cát trên sông

Trưa ngày 27/10, thông tin từ Phòng Cảnh sát giao thông Hà Tĩnh, đơn vị vừa phối hợp với Phòng Cảnh sát Phòng chống tội phạm về môi trường, Công an tỉnh Hà Tĩnh, Công an huyện Nghi Xuân phát hiện, bắt giữ 2 thuyền vỏ thép đang khai thác cát trái phép trên sông Lam thuộc địa phận xã Xuân Hồng, huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh.

Hình ảnh lực lượng chức năng bắt giữ 02 thuyền vỏ thép khai thác cát lậu trên sông Lam.



Trước đó, vào 19h30 tối 26/10, lực lượng chức năng đã phát hiện, bắt giữ Trần Mạnh Hùng (SN 1993), trú phường Hà Huy Tập, TP. Vinh; Trần Văn Lương (SN 1961), Trần Văn Chương (SN 1973), cùng trú tại Hương Lợi, huyện Hưng Nguyên, tỉnh Nghệ An đi trên thuyền vỏ thép, dùng động cơ nổ có gắn guồng sắt và ống nhựa để hút cát từ lòng sông lên khoang chứa của thuyền.

Các đối tượng khai nhận, vào 19h cùng ngày, nhóm người này đã mượn thuyền vỏ thép của anh Nguyễn Văn Mùi (SN 1992), trú tại xã Hưng Lợi, huyện Hưng Nguyên, tỉnh Nghệ An rồi cùng nhau điều khiển thuyền đến địa phận xã Xuân Hồng, huyện Nghi Xuân để khai thác trái phép cát trên sông. Quá trình đang khai thác thì bị lực lượng chức năng phát hiện bắt giữ.

...

Cùng thời điểm này, lực lượng chức năng cũng bắt giữ Trần Đức Chung (SN 1973), trú xã Hưng Thành, huyện Hưng Nguyên, tỉnh Nghệ An và Nguyễn Văn Trung (SN 1987), Trịnh Văn Yên (SN 1971), cùng trú tại xã Hưng Lợi, huyện Hưng Nguyên đang có hành vi khai thác cát trái phép trên địa phận nói trên.

Nhóm người này khai nhận, vào 18h cùng ngày, mượn thuyền vỏ thép của anh Trần Ngọc Chiến, trú tại xã Hưng Lợi, huyện Hưng Nguyên, tỉnh Nghệ An di chuyển đến địa phận xã Xuân Hồng, huyện Nghi Xuân để khai thác cát trái phép và bị bắt giữ.

Trung tá Lê Ngọc Sáng, Phó Trưởng phòng Cảnh sát giao thông Công an Hà Tĩnh cho biết, thời gian vừa qua trên địa bàn tỉnh tình trạng khai thác trái phép cát khá nhức nhối, lực lượng Phòng Cảnh sát giao thông tỉnh liên tục triển khai tuần tra kiểm soát và bắt giữ, xử lý nhiều vụ việc. Đặc biệt, thực hiện tháng cao điểm của Bộ Công an về kiểm tra, xử lý các hành vi vi phạm trật tự, an toàn giao thông, Phòng Cảnh sát giao thông Hà Tĩnh đã tăng cường lực lượng tuần tra, kiểm soát trên cả tuyến đường bộ và đường thủy để phát hiện, kiên quyết xử lý nghiêm các hành vi vi phạm.

Hiện, lực lượng công an đang tạm giữ 2 thuyền nói trên để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Tác giả: Diệu Linh

Nguồn tin: Báo Công Thương