Hà Tĩnh làm tuyến đường hơn 3km tốn gần 400 tỷ: ‘Soi’ năng lực 4 công ty liên danh dự thầu

Đường Hàm Nghi kéo dài sẽ được ‘kéo dài’ (Ảnh: Nam Giang).

Dự án đường Hàm Nghi kéo dài có tổng mức đầu tư khoảng 386 tỷ đồng. Tuyến đường có chiều dài khoảng 3,3km được đầu tư nhằm mục tiêu kết nối TP. Hà Tĩnh với hệ thống đường bộ cao tốc Bắc Nam, đường sắt cao tốc, khu công nghiệp phía tây và phục vụ nhu cầu đi lại của người dân.

Trong đó, gói thầu xây dựng nền, mặt đường và công trình trên tuyến theo hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công thuộc dự án có giá dự toán hơn 276.4 tỷ đồng được Ban quảng lý dự án (BQLDA) đầu tư xây dựng công trình giao thông tỉnh Hà Tĩnh công bố mời thầu vào ngày 5/9/2022 theo hình thức đấu thầu lựa chọn nhà thầu rộng rãi trong nước.

Theo dữ liệu trên hệ thống đấu thầu Quốc gia, gói thầu này đã được Ban QLDA đầu tư xây dựng công trình giao thông tỉnh Hà Tĩnh đóng thầu - mở thầu vào ngày 26/09/2022 và duy nhất chi có một nhà thầu tham gia dự thầu là liên danh Thành Huy - Trường Sơn 185 – Việt Tâm - Slighting Việt Nam.

Được biết, Công ty CP Tập đoàn Thành Huy (Công ty Thành Huy) có địa chỉ đóng tại tổ dân phố 1A , thị Trấn Cẩm Xuyên, huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh tham gia dự thầu với vai trò liên danh chính.

Công ty Thành Huy thành lập vào ngày 13/4/2008 do ông Nguyễn Phi Long là người đại diện pháp luật công ty.

Với ngành nghề đăng kinh doanh chính là khai thác đá, cát, xây dựng công trình, Công ty Thành Huy được xem là thầu “quen mặt” khi tham gia dự thầu và trùng thầu nhiều gói thầu xây dựng lớn trên địa bàn Hà Tĩnh.

Khoảng 5 năm trở lại đây, Công ty Thành Huy đã tham gia ham gia 15 gói thầu (trong đó trúng 11 gói, trượt 2 gói, 1 chưa có kết quả) với tổng giá trị trúng thầu hơn 744,6 tỷ đồng.

Tại các gói thầu xây dựng do BQLDA đầu tư xây dựng công trình giao thông Hà Tĩnh làm chủ đầu tư (đơn vị mời thầu), Công ty Thành Huy tham gia dự thầu và trúng thầu phải kể đến như: Xây dựng đoạn Kỳ Phú – Kỳ Ninh (Km92+847,17 - Km103+109,38) thuộc dự án Nâng cấp tuyến đường ven biển Xuân Hội - Thạch Khê - Vũng Áng với giá trị gói thầu hơn 59 tỷ đồng…

Đối tác đồng hành với Thành Huy dự thầu là Công ty TNHH Việt Tâm (Việt Tâm) có địa chỉ đóng tại số nhà 97, đường Nguyễn Huệ, phường 1, TP. Đông Hà, tỉnh Quảng Trị.

...

So với Thành Huy, Công ty Việt Tâm mặc dù được thành lập khá sớm (ngày 22/11/2000) và đăng ký kinh doanh nhiều ngành nghề khác nhau nhưng trong lĩnh vực xây dựng thì Việt Tâm được xem là thua kém thua so với Thành Huy.

Công ty TNHH Việt Tâm đã tham gia 46 gói thầu (trong đó trúng 11 gói, trượt 29 gói, 3 chưa có kết quả, 3 gói đã bị huỷ) với tổng giá trị trúng thầu là 213,7 tỷ đồng. Các gói thầu mà Công ty Việt Tâm tham gia dự thầu và trúng thầu chủ yếu ở tỉnh Quảng Trị.

Doanh nghiệp thứ 3 tham gia liên danh là Công ty Cổ phần Slighting Việt Nam có địa chỉ đóng tại số 168, đường K2, phường Cầu Diễn, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội.

Cổ phần Slighting Việt Nam được 25/05/2009 đã tham gia 55 gói thầu các gói thầu xây dựng trên nhiều địa các tỉnh khác nhau và chỉ trúng thầu 10 gói thầu xây dựng và trượt 30 gói, 5 gói đã bị chủ đầu tư huỷ thầu….

Liên danh cùng 3 nhà thầu trên, Công ty CP Trường Sơn 185 có địa chỉ đóng tại xóm Mẫu Lâm, tỉnh Nghệ An.

Công ty CP Trường Sơn 185 được thành lập vào ngày 13/01/2014, người đại diện pháp luật công ty là ông Dương Thanh Lanh.

So với 3 nhà thầu được kể trên, Trường Sơn 185 được đánh giá là một nhà thầu năng lực hơn cả khi tham gia dự thầu và trúng thầu nhiều gói thầu lớn khắp cả nước.

Các gói thầu lớn mà CP Trường Sơn 185 đã trúng thầu phải kể đến như: Gói thầu XD03 (hơn 301.1 tỷ đồng) thuộc Dự án cải tạo nâng cấp QL.7 đoạn Km0 - Km36 và xử lý sụt trượt do bão lũ đoạn Khe Thơi - Nậm Cắn, tỉnh Nghệ An do Tổng cục Đường bộ Việt Nam làm chủ đầu tư; Gói thầu thi công xây dựng công trình dự án mở rộng Quốc lộ 1A đoạn qua tỉnh Quảng Ngãi (giá trị gói thầu 116.9 tỷ đồng) do Ban quản lý Dự án 85 làm chủ đầu tư…

Khoảng 5 năm trở lại đây, CP Trường Sơn 185 đã tham gia dự thầu 19 gói thầu, trong đó trúng 11 gói, trượt 7 gói và 1 chưa có kết quả với tổng giá trị trúng thầu là 1,330,8 tỷ đồng…

Tác giả: Văn Tuân

Nguồn tin: vietnamfinance.vn