Hà Tĩnh: Hàng loạt “quan” bị khởi tố vì vi phạm trong cấp sổ đỏ tại khu đô thị mới

Một góc của khu đô thị mới Xuân An (Ảnh Lao động)



Chiều ngày 21/5, theo nguồn tin riêng của PV Báo Giao thông: Công an huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh đã quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can một loạt lãnh đạo UBND thị trấn Xuân An (thuộc huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh) về tội lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong thi hành công vụ và thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.

4 đối tượng bị khởi tố gồm: Lê Văn Minh (SN 1968, trú tại tổ dân phố 11, thị trấn Xuân An) - Chủ tịch UBND thị trấn Xuân An tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.

Hoàng Văn Đức (SN 1981, trú tại tổ dân phố 9, thị trấn Xuân An) - Phó Chủ tịch UBND thị trấn Xuân An tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.

Nguyễn Văn Thành (SN 1979, trú tại thôn 4, xã Xuân Hồng) - nguyên là cán bộ địa chính thị trấn Xuân An tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.

Bùi Duy Chân (SN 1951, trú tại tổ dân phố 7, thị trấn Xuân An) - Tổ trưởng Tổ dân phố 7, thị trấn Xuân An tội lợi dụng chức vụ, quyền hạn gây hậu quả nghiêm trọng.

Hiện cả 4 đối tượng nói trên đang bị áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú.

Được biết, các đối tượng trên bị khởi tố liên quan đến vi phạm các quy định trong cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại Khu đô thị mới thị trấn Xuân An (Nghi Xuân), gậy thiệt hại cho Nhà nước số tiền trên 1 tỷ đồng.

Tác giả: Sỹ Hòa

Nguồn tin: Báo Giao Thông