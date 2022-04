Dân tố bị đánh chấn thương sọ não khi được ‘mời’ về trụ sở, công an nói 'tự lăn dẫn tới bị thương'

Anh Đại phải nhập viện cấp cứu sau khi được công an đến mời về trụ sở làm việc - Ảnh: NGUYỄN ĐẠT

Phản ánh đến Tuổi Trẻ Online ngày 6-4, chị Lê Thị Thanh Hương (29 tuổi, trú tại quận Kiến An, TP Hải Phòng) cho biết vừa có đơn tố cáo gửi đến các cơ quan chức năng đề nghị điều tra việc chồng là Vũ Khắc Đại (31 tuổi) bị nhóm cán bộ công an hành hung dẫn tới nhập viện cấp cứu.

Theo chị Hương, sự việc xảy ra ngày 5-4, khi gia đình đến mở cửa để vào căn nhà tại tổ dân phố Tân Hợp, phường Tân Thành, quận Dương Kinh, Hải Phòng vốn được mua lại từ bà Phạm Thị Ánh Tuyết theo hợp đồng nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất, được văn phòng công chứng xác nhận.

Sau khi nhận chuyển nhượng, vợ chồng chị Hương xuống mở cửa nhà, tháo dỡ phần lều bạt được bố mẹ của ông Nguyễn Duy Hùng (chủ đất cũ) dựng lên trước nhà.

"Khi chúng tôi đến mở cửa và tháo dỡ lều bạt thì Công an phường Tân Thành xuống yêu cầu không được làm, đồng thời mời tất cả về trụ sở để làm việc. Chồng tôi hỏi lý do thì họ không trả lời nhưng đến trưa cùng ngày, khoảng 20 cán bộ công an bất ngờ ập vào nhà bắt giữ vợ chồng tôi, áp giải về phường" - chị Hương phản ánh.

Theo chị Hương, thấy bị bắt giữ vô lý nên anh Đại có kháng cự, hỏi lý do thì bị một số cán bộ công an dùng dùi cui, tay chân đánh liên tiếp vào người.

Do bị đánh vào các vùng nguy hiểm nên khi về trụ sở Công an phường Tân Thành, anh Đại bị ngất xỉu và được đưa đến Trung tâm Y tế quận Dương Kinh cấp cứu, sau đó chuyển tiếp đến Bệnh viện Hữu nghị Việt - Tiệp Hải Phòng.

"Tại bệnh viện, các bác sĩ khám chẩn đoán chồng tôi bị đa chấn thương và cả chấn thương sọ não. Bản thân chồng tôi mới phải phẫu thuật, sức khỏe chưa hồi phục nên việc bị hành hung khiến sức khỏe ảnh hưởng rất nhiều" - chị Hương cho hay.

Khu vực đất và nhà vợ chồng anh Đại mua có lều bạt xanh của bố mẹ người chủ đất cũ dựng ngay trước cửa - Ảnh: NGUYỄN ĐẠT



Trao đổi với Tuổi Trẻ Online chiều 6-4, một lãnh đạo Công an phường Tân Thành xác nhận trưa 5-4, trên địa bàn xảy ra việc tranh chấp đất đai giữa gia đình anh Đại và người chủ đất cũ gây mất an ninh trật tự.

Sau khi tiếp nhận thông tin, công an phường đến mời tất cả các bên về trụ sở làm việc nhưng anh Đại không hợp tác.

Liên quan nội dung người dân tố cáo cán bộ công an hành hung dân phải nhập viện cấp cứu, vị lãnh đạo Công an phường Tân Thành cho rằng không có ai hành hung, mà do anh Đại tự lăn dẫn tới bị thương vùng mí mắt.

Hiện sự việc đang được cơ quan chức năng Hải Phòng tiếp tục xác minh.

Tác giả: TIẾN THẮNG

Nguồn tin: Báo Tuổi Trẻ