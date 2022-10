CLIP: Tài xế đầu kéo thi gan, chặn đường đoàn xe ưu tiên

Ngày 31-10, Trạm CSGT Hòa Nhơn, Phòng CSGT Công an TP Đà Nẵng, cho biết vừa lập biên bản xử phạt đối với tài xế xe đầu kéo chặn đường đoàn xe ưu tiên trên Quốc lộ 14B.

Tài xế đầu kéo thi gan với đoàn xe ưu tiên suốt chặng đường dài

Trước đó, sáng 29-10, tài xế N.M.P (39 tuổi, trú phường Hòa Xuân, quận Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng) điều khiển xe đầu kéo BKS 43H - 006.61 kéo theo rơ moóc BS 43R - 029.76 đi trên đường Trường Sơn (Quốc lộ 14B, đoạn qua trung tâm TP Đà Nẵng).

Lúc này, phía sau xe đầu kéo có đoàn xe ưu tiên của Đội tuần tra dẫn đoàn - Phòng CSGT Công an TP Đà Nẵng đang làm nhiệm vụ.

Lực lượng CSGT dẫn đoàn đã ra hiệu, phát thông báo đề nghị xe đầu kéo nhường đường để đoàn xe di chuyển nhưng tài xế không chấp hành.

Bất chấp còi hú inh ỏi, tài xế vẫn cố tinhkhông nhường đường, chặn đầu đoàn xe ưu tiên suốt đoạn đường dài.

Ngay sau đó, Đội tuần tra dẫn đoàn đã thông báo cho Trạm CSGT Hòa Nhơn phối hợp dừng xe đầu kéo, đưa về trụ sở lập biên bản, tạm giữ giấy phép lái xe hạng FC của tài xế để xử phạt với hành vi "không nhường đường xe được quyền ưu tiên đang phát tín hiệu ưu tiên đi làm nhiệm vụ".

Tác giả: Hải Định

Nguồn tin: Báo Người Lao Động