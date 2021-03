Clip: Phát hiện rắn bò vào nhà, 2 cô gái hoảng hốt nhảy lên ghế tránh né

Đoạn clip được trích xuất từ camera trong tiệm spa ghi lại vào khoảng 14h ngày 19/3 và đăng tải trên mạng xã hội.

Theo đoạn clip, khi 2 nhân viên tiệm spa đang ngồi dưới sàn nhà thì bất ngờ phát hiện một con rắn bò tới tủ sát tường. Ngay khi phát hiện con rắn, 2 nữ nhân viên hốt hoảng, sợ hãi nhảy lên ghế sofa.

...

Sau khi cố rướn người để leo lên tủ nhưng không được, con rắn nhanh chóng trườn vào trong nhà.



Đoạn clip sau khi được chia sẻ trên mạng xã hội đã thu hút sự chú ý, nhiều người không khỏi rùng mình sợ hãi trước cảnh tượng trên.

Tác giả: Linh Chi

Nguồn tin: saostar.vn