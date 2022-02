CLIP: Nam thanh niên chạy xe máy, xách theo dao chém nhiều người

Ngày 26-2, Cơ quan CSĐT Công an TP Vũng Tàu (Bà Rịa- Vũng Tàu) thông báo truy tìm nam thanh niên chạy xe máy vô cớ chém nhiều người xảy ra trên địa bàn.

CLIP ghi lại cảnh nam thanh niên chạy xe máy chém vào mặt cháu L.T.V

Quá trình trích xuất camera, công an ghi nhận nam thanh niên chạy xe máy nhãn hiệu Wave màu tối, không có yếm xe, chỉ có một gương chiếu hậu phía sau. Nhận dạng, thanh niên mặc quần jeans màu xanh, áo khoác đen.

Trước đó, khoảng 21 giờ 37 phút ngày 24-2, cháu L.T.V (15 tuổi, ngụ hẻm 17/24 Ngô Đức Kế, phường 7, TP Vũng Tàu) đang đứng chơi trước cổng nhà thì bất ngờ bị một nam thanh niên chạy xe máy ngang qua chém vào đầu gây thương tích sâu từ giữa 2 chân mày đến vùng trán đỉnh, dài 12cm.

HÌnh ảnh nam thanh niên tại hẻm 17/24 đường Ngô Đức Kế, TP Vũng Tàu, ảnh: cắt từ clip

Nhận thông tin trình báo, Công an TP Vũng Tàu đã điều tra, trích xuất camera và phát hiện trước khi chém cháu V. ít phút, thanh nên này đã chém vào một cô gái ngồi phía sau xe máy. Ngoài ra, tên này còn chém một người khác đang chạy xe máy tại hẻm 60 Phạm Hồng Thái, TP Vũng Tàu.

Cơ quan CSĐT Công an TP Vũng Tàu thông báo đến các đơn vị và người dân nếu phát hiện nam thanh niên có đặc điểm như trên thì liên hệ ngay với công an TP Vũng Tàu theo số điện thoại 0254.856.241.

