CLIP: Kinh hoàng ôtô tông người đàn ông bay lên cao

Sáng 26-9, cơ quan chức năng tỉnh Đắk Nông đang tiếp tục điều tra vụ tai nạn giao thông khiến 1 người tử vong tại chỗ.

Người đàn ông bị ôtô tông văng lên cao



Vụ tai nạn giao thông xảy ra vào khoảng 18 giờ ngày 25-9, tại Km1796+900 đường Hồ Chí Minh (đoạn qua thị trấn Ea T’Linh, huyện Cư Jút, tỉnh Đắk Nông).

Theo thông tin ban đầu, vào thời điểm trên, ôtô mang BKS: 48A-029.39 do tài xế Nguyễn Văn Thêm (ngụ TP Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk) điều khiển lưu thông trên đường Hồ Chí Minh theo hướng Đắk Nông - Đắk Lắk.

...

Khi ôtô chạy đến địa điểm trên, đã tông vào ông Ma Văn Chính (SN 1978, ngụ huyện M’đrắk, tỉnh Đắk Lắk) đang đi bộ qua đường.

Hình ảnh từ Camera an ninh của người dân bên đường ghi lại cho thấy vào thời điểm trên, ông Chính cùng 2 người đàn ông khác đang băng ngang qua đường. Lúc này, 2 người đàn ông đi trước, qua đường an toàn còn ông Chính đi phía sau liền bị chiếc ôtô chạy tới tông bay lên cao, tử vong tại chỗ.

Your browser does not support the video tag.

CLIP: Kinh hoàng ôtô tông người đàn ông bay cao

Tác giả: C. Nguyên

Nguồn tin: Báo Người Lao Động