Clip: Giang hồ 'đổ bộ' quán karaoke, vác hung khí c.h.é.m người tới tấp

Sáng 19/10, đại tá Trần Văn Giang - Trưởng Công an TP. Nha Trang, cho biết đã chỉ đạo lực lượng của đơn vị này tập trung điều tra liên quan đến vụ hỗn chiến tại quán karaoke Avatar, ở đường 2/4, phường Vĩnh Hải, TP. Nha Trang.

Nhóm thanh niên xông vào quán karaoke chém người loạn xạ. Ảnh chụp lại clip.Nhóm thanh niên xông vào chém người tới tấp tại quán karaoke Nha Trang



Trước đó, trên mạng xã hội xuất hiện một clip được cho quay tại quán karaoke Avatar xảy ra vào khoảng 17h chiều 18/10. Trong clip, một nhóm hơn 10 thanh niên tay cầm mã tấu, kiếm tự chế xông vào bên trong chém tới tấp một nhóm người còn lại ở bên trong quán karaoke Avatar. Sau đó, một số người trong quán cũng dùng hung khí tự chế đánh lại...

Clip nhóm thanh niên chém người tới tới trong quán karaoke ở Nha Trang. Clip trên MXH

Vụ hỗn chiến chỉ dừng lại cho đến khi chủ quán karaoke Avatar đóng toàn bộ hệ thống cửa sắt lại. Sau vụ hỗn chiến, một số thanh niên xăm trổ đã bị thương được đưa đến bệnh viện điều trị.



