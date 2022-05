Clip: Đánh người ăn xin, nam thanh niên bị dân tung cước hạ gục

Your browser does not support the video tag.

Sự việc được cho là quay lại ở Thành phố Quảng Châu, miền Nam Trung Quốc.

Trong clip, một nam thanh niên mặc áo trắng đang bắt nạt một người ăn xin ven đường. Dù liên tục bị nam thanh niên đấm, đá vào người nhưng người ăn xin không phản kháng lại. Có vẻ như người này bị tật ở chân nên cũng không thể đứng dậy và bỏ chạy.

...

Chứng kiến sự việc bất bình, một người đàn ông đã lao tới, tung cước đá nam thanh niên văng vào tường rồi ngã xuống đất.

Dù chưa rõ nguyên nhân vì sao nam thanh niên đánh người ăn xin nhưng ngay sau khi clip được đăng tải, đa số người xem đều bức xúc trước cảnh tượng này. Bên cạnh đó, một số người cũng bày tỏ lời khen ngợi cho hành động của người đàn ông.

Tác giả: Hải Vân (T/h)

Nguồn tin: nguoiduatin.vn