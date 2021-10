Clip: Cô gái dùng "chiêu độc" nhốt luôn tên trộm trong ô tô

Your browser does not support the video tag.

Vào khoảng 21h ngày 29/9, Rebecca Cheuk, 21 tuổi, ở thị trấn Buckhaven, Fife, Scotland, bất ngờ nghe thấy tiếng chó sủa và tiếng cửa ô tô đóng lại.

Sau khi nhìn qua cửa sổ, cô phát hiện một người đàn ông đang loay hoay trong chiếc Mercedes A45 của mình và cố gắng khởi động nó.

...

Ngay lập tức Rebecca Cheuk đã báo cảnh sát và chạy đi lấy chìa khóa và nhốt tên trộm trong xe. Mỗi lần hắn tìm cách thoát ra, cô lại bấm nút khóa cho đến khi cảnh sát có mặt.

Sáng ngày 30/9, người phát ngôn của Cảnh sát Scotland cho biết, người đàn ông 49 tuổi đã bị tam giam với cáo buộc trộm cắp tài sản.

Ngay sau khi sự việc xảy ra, Rebecca Cheuk cũng đã đăng tải đoạn clip ghi lại cảnh tên trộm bị nhốt trong xe lên mạng xã hội. Cô nói khi ấy mình đã rất run vì chỉ sống một mình.

