Clip: Chú rể bị 'cởi sạch' đứng trên cần cẩu chịu phun nước vào người

Trong những năm gần đây, Trung Quốc xuất hiện không ít cuộc náo hôn thô tục dù bị dư luận phê phán rất nhiều. Mới đây, mạng xã hội nước này lại xôn xao trước một vụ náo hôn như thế.

Theo đó, đám cưới này được tổ chức và ngày 22/9 tại thị trấn Tảo Trang, tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc. Đoạn video được đăng tải trên mạng xã hội cho thấy, chú rể bị “cởi sạch”, chỉ còn độc một chiếc quần đùi trên người.

Anh được đưa lên cao bằng cần cẩu, quay vòng tròn trên không trung. Bên dưới, nhiều người đang chĩa vòi phun nước cao áp vào người anh.

Không chỉ dừng lại ở đó, sau khi chú rể được đưa xuống mặt đất, các quan khách lại tiếp tục đưa ra “trò chơi” khác. Cụ thể, họ trói chú rể vào một gốc cây bằng băng dính, cho anh đội mũ xanh trên đầu. Được biết, “mũ xanh” tại Trung Quốc có nghĩa là bị “cắm sừng”. Sau đó, một số quan khách còn tạt chất bẩn, đập trứng sống vào người chú rể.

Sự việc sau khi được đăng tải trên mạng xã hội đã nhanh chóng thu hút sự quan tâm của dư luận. Đa số mọi người đều cảm thấy ngán ngẩm trước màn náo hôn thô tục này, tự hỏi đến bao giờ những trò này mới kết thúc. Một số người bình luận:

“Vui ở chỗ nào vậy? Ai chỉ cho tôi với được không?”,

“Chàng rể này thích màn náo hôn này hay sao mà không có ai đứng ra ngăn cản vậy?”,

“Đừng biến một sự kiện vui vẻ thành một đám tang. Đưa chú rể lên cao, xoay tròn rồi bắn vòi phun nước cao áp như vậy rất nguy hiểm”,

“Đến bao giờ những trò náo hôn quái thai này mới kết thúc?”.

