Clip: Chú rể bật khóc nức nở khi thấy nhan sắc cô dâu trong ngày cưới

Với những cặp đôi yêu nhau việc có một đám cưới hạnh phúc và viên mãn là điều ai cũng ao ước. Không ít chú rể đã hồi hộp nhiều ngày trời chỉ vì mong muốn thấy người bạn đời của mình khoác lên người bộ váy cưới lộng lẫy.

Tuy nhiên, chú rể trong clip trên đây lại bật khóc nức nở ngay trong ngày cưới của mình khi nhìn thấy nhan sắc của cô dâu.

...

Hình ảnh ghi lại được cho thấy, một chú rể người Trung Quốc điển trai, mặc vest bảnh bao đang ngồi trên xe hoa rồi cầm khăn lau đi những giọt nước mắt. Trong khi đó, cô dâu ngồi cạnh lại tỏ vẻ vui mừng, liên tục nhìn chú rể rồi cười hạnh phúc.

Hình ảnh trớ trêu nhưng đầy hài hước này đã khiến dân mạng không khỏi bật cười. Một số cư dân mạng còn đùa rằng, chú rể này chắc là một trong những nạn nhân của việc yêu nhau qua mạng. Khi thấy nhan sắc của vợ sắp cưới thì giật mình vì khác xa tưởng tượng.

Tuy nhiên, nhiều cư dân mạng khác thì lại cho rằng, chú rể đã quá vui mừng khi rước được nàng về dinh.

Tác giả: Hải Vân (T/H)

Nguồn tin: nguoiduatin.vn