Clip: Bị bắt quả tang ngoại tình, kẻ thứ 3 vừa tẩu thoát vừa "tấu hài"

Mới đây, trên mạng xã hội xuất hiện một đoạn clip ghi lại cảnh một người vợ bị chồng bắt quả tang ngoại tình ngay tại nhà nhưng hành động hài hước của kẻ thứ 3 lại khiến dân mạng không khỏi bật cười.

Hình ảnh ghi lại được cho thấy, ở ban công tầng 3 của tòa nhà, cô vợ trong bộ váy ngủ màu đỏ đang ra sức giải thích với chồng rằng mình vô tội. Tuy nhiên, người chồng vẫn tỏ ra giận dữ và liên tục truy hỏi chiếc áo sơ mi là của ai. Ngay sau đó, người vợ đã cầm chiếc áo rồi ném xuống bên dưới.

Ở bên kia cửa sổ, kẻ thứ 3 mặc một chiếc quần màu trắng đang tìm cách tẩu thoát. Dù cố gắng thoát thân nhưng anh ta vẫn nán lại để hóng chuyện. Điều đáng nói là dù ngoại tình với vợ người khác nhưng hắn lại không có một chút biểu hiện sợ hãi. Khi người chồng tiến về gần cửa sổ, gã đàn ông này mới chịu nhảy xuống dưới.

...

Chứng kiến cảnh tượng này, đám đông phía dưới đã phải cười lớn. Họ cho rằng đây là cuộc ngoại tình hài hước nhất mạng xã hội. Được biết, vụ ngoại tình này xảy ra vào năn 2013, tại trung tâm thành phố São Paulo, Brazil nhưng mới đây lại được đào lại.

Rất may mắn rằng cuộc bắt quả tang vợ ngoại tình này không có ai bị thương. Tuy nhiên, nhiều người đã hoài nghi về tính xác thực của ngoại tình hài hước này.

Tác giả: Hải Vân (T/H)

Nguồn tin: nguoiduatin.vn