Chuyên gia phong thủy mách mẹo bài trí lối đi hút tài lộc đầy nhà

Nếu như phong thủy cửa chính giúp chúng ta tiếp đón những vị thần may mắn, đón nhận những nguồn năng lượng may mắn thì lối đi chính là cầu nối để đưa các luồng sinh khí, các vị thần may mắn vào trong nhà. Vì vậy, nếu lối đi hợp phong thủy sẽ giúp cho gia chủ đón được nhiều tài lộc và may mắn. Và câu hỏi đặt ra nên thiết kế lối đi làm sao để hợp phong thủy? Sau đây Em đẹp sẽ giúp bạn giải đáp vấn đề này.

Lưu ý với lối đi từ cổng vào nhà

Đối với lối đi từ ngoài vào cửa chính, bạn có thể trồng cây xanh để cản sát khí nhưng chú ý cây không nên quá cao vì sẽ làm cản lối cho các trường khí tốt đi vào, khiến âm khí trong nhà nặng hơn gây nhiều bệnh tật và bất lợi cho tài lộc.

Ngoài ra, lối vào nhà cần phải bằng phẳng, sáng sủa và rộng rãi để đón tiếp sinh khí vào nhà. Nếu lối vào nhà hẹp thì tốt nhất không nên trồng hoa, cây cảnh ở hai bên; còn nếu lối vào nhà có bậc tam cấp thì nên chú ý đến độ cao của bậc để không quá dốc. Khi thiết kế lối đi thì phải thiết kế làm sao để lối vào nhà phải rộng bằng nhau bởi nếu lối vào nhà rộng ở cửa chính mà lại hẹp ở phía cổng thì sẽ gây ảnh hưởng không tốt đến sựu thăng tiến trong công việc cũng như là bị giới hạn về tài chính.

Lưu ý đối với lối đi trong nhà

Về lối đi bên trong nhà, dù diện tích căn nhà của bạn có rộng hay hẹp thì lối đi vẫn phải nên làm rộng rãi, không bị bí bách. Lối đi là điểm trọng yếu trong căn nhà, là nơi dẫn luồng vận khí bên ngoài vào, giữ lại tài lộc cho gia chủ. Chính vì vậy, lối đi phải đảm bảo yếu tố rộng rãi, thoáng mát để đưa vận khí vào nhà tốt hơn.

Ngoài ra, bạn nên đảm bảo lối dẫn từ cửa chính vào phòng luôn đủ sáng và tạo được sự ấm cúng, thân thiện. Lối vào nên có ánh sáng tạo sự rộng rãi và thân thiện. Về mặt tâm lý, một lối đi hẹp và thiếu ánh sáng sẽ dẫn đến một tâm trạng buồn bã.

Các cửa sau cũng khá quan trọng bởi chúng đại diện cho các cơ hội gián tiếp. Một ngôi nhà hoặc nơi làm ăn nên có cửa sau thông ra một con đường rộng rãi. Điều này sẽ tượng trưng cho những cơ hội lớn về tài chính. Tuy nhiên, không để lối đi đối diện trực tiếp với cửa sau, luồng khí tốt sẽ nhập vào và rời đi một cách nhanh chóng. Gia chủ có thể có nhiều cơ hội trong đường đời nhưng không nắm giữ được.

Về trang trí, bạn có thể bố trí các loại đồ vật như kính, kệ sách, tủ trưng bày, bình phong,… ở lối đi. Nhưng nên ghi nhớ một điểm là các đồ vật cần phải đảm bảo nguyên tắc “hạ thực, thượng không”. Tức là phải để vật ngăn cách càng sát nền nhà càng tốt và nên chừa một khoảng trống thông thoáng bên trên.

Nguồn tin: emdep.vn