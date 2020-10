Chồng lén tổ chức hôn lễ với bồ nhí, vợ mang 3 con tới "đại náo"

Your browser does not support the video tag.

Theo đó, một người đàn ông có tên Abraham Muyunda đang làm việc tại cơ quan thu thuế Zambia đã kết hôn với chị Caroline Mubita và có với nhau 3 đứa con.

Vào một buổi sáng, Muyunda nói với vợ mình rằng anh phải đi công tác vài ngay, nhưng thực tế anh ta đi tổ chức đám cưới với một người phụ nữ khác. Ngay sau đó, hàng xóm đã nói với Mubita rằng chồng chị sắp sửa kết hôn với người phụ nữ khác. Sau khi nghe tin, Mubita đã vội vàng đưa các con tới nơi diễn ra hôn lễ của chồng và nhân tình.

Trong đoạn clip được ghi lại, cặp đôi đang đứng trước người chứng hôn và trao nhau lời hẹn thề trăm năm thì chị Mubita đã mang theo 3 đứa con tiến vào lễ đường.

...

“Đám cưới này không thể diễn ra, người đàn ông này là chồng của tôi”, chị Mubita hét lên.

Tuyên bố của Mubita đã khiến cả hội trường vô cùng ngạc nhiên, trong khi đó chú rể chỉ biết cúi gằm mặt xuống vì cảm thấy xấu hổ. Tuy nhiên, thái độ của cô dâu lại khiến nhiều người vô cùng bất ngờ. Người phụ nữ này không hề có phản ứng gì khi nghe Mubita nói, có vẻ như cô ta đã biết mọi việc từ lâu.

Theo một số nguồn thông tin, chú rể sau đó đã bị đưa tới đồn cảnh sát. Luật Zambia không cho phép đa thê, bất cứ ai cố gắng kết hôn khi đã có vợ hoặc chồng đều bị truy tố.

Tác giả: Hải Vân (T/H)

Nguồn tin: nguoiduatin.vn