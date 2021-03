Bắt khẩn cấp bác sỹ hoạt động xâm phạm an ninh quốc gia

Ngày 23/3, thông tin từ cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Nghệ An cho biết, đơn vị vừa thi hành lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Nguyễn Duy Hướng (SN 1987, trú tại huyện Yên Thành, Nghệ An) để điều tra về hành vi “Làm, tàng trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin, tài liệu nhằm chống Nhà nước CHXHCN Việt Nam” theo điều 117 Bộ luật Hình sự.

Nguyễn Duy Hướng là bác sĩ, mở phòng khám tư nhân Duy Nhi tại xã Viên Thành, huyện Yên Thành. Hướng cũng từng là một bác sỹ công tác nhiều năm ở một bệnh viện ở TP Vinh.

Từ năm 2018, Hướng đã sử dụng tài khoản facebook có tên “Bảo kiếm” để đăng tải nhiều nội dung xuyên tạc chính quyền nhân dân.

Nguyễn Duy Hướng tại cơ quan điều tra

...



Ngoài ra, Hướng còn lợi dụng những sự kiện nhạy cảm để viết bài, đăng tải, chia sẻ hình ảnh, bài viết có nội dung nói xấu chính quyền, bôi nhọ, xúc phạm hoạt động của cơ quan công quyền, xúc phạm người thực thi nhiệm vụ.

Cơ quan An ninh điều tra đã phối hợp với Công an huyện Yên Thành tổ chức khám xét khẩn cấp nơi ở của Hướng (xã Sơn Thành, huyện Yên Thành) và phòng khám Duy Nhi (xã Vĩnh Thành, huyện Yên Thành) thu giữ 01 máy tính bảng, 01 điện thoại di động.

Tại cơ quan điều tra, Nguyễn Duy Hướng đã thừa nhận hành vi phạm tội. Hiện, cơ quan An ninh điều tra Công an Nghệ An đang tiếp tục điều tra.

Tác giả: Thu Hiền



Nguồn tin: Báo Tiền Phong