28 khu tái định cư phục vụ cao tốc Bắc Nam qua Hà Tĩnh

Hà Tĩnh đã quy hoạch 28 khu TĐC cho người dân chịu ảnh hưởng tại dự án cao tốc Bắc - Nam.

Sáng 10/9, lãnh đạo Sở TN&MT Hà Tĩnh cho biết, đơn vị đang phối hợp với các sở, ngành liên quan tiến hành tháo gỡ, hướng dẫn địa phương trong việc quy hoạch, bố trí tái định cư cho người dân nằm trong diện chịu ảnh hưởng dự án nhằm đẩy nhanh tiến độ GPMB cao tốc Bắc – Nam đi qua Hà Tĩnh.

Theo đó, 5 huyện gồm: Đức Thọ, Can Lộc, Cẩm Xuyên, Kỳ Anh, TX Kỳ Anh đã có tờ trình gửi Sở Xây dựng về việc thẩm định, phê duyệt quy hoạch tổng mặt bằng sử dụng đất các khu TĐC dự án cao tốc Bắc – Nam.

Trong quá trình lập quy hoạch khu TĐC các địa phương đã khảo sát, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của người dân về các nội dung liên quan như vướng mắc trong việc bố trí TĐC. Cụ thể, các hộ có đất bị thu hồi thực hiện GPMB, bồi thường bằng tiền hoặc bằng đất; các hộ có diện tích bị ảnh hưởng lớn hơn 75m2 nhưng hình thể xiên xẹo, tam giác, gần cầu vượt, hầm chui, không có lối đi ra đường giao thông công cộng nên gây khó khăn khi xây dựng nhà TĐC tại chỗ...

Tại huyện Thạch Hà, với chiều dài 11,84 km tuyến chính cao tốc Bắc – Nam giai đoạn 2021 – 2025 đi qua và có thêm tuyến đường song hành cao tốc nối ĐT.550 – Hàm Nghi kéo dài (dài 3,9 km), tuyến đường nối Ngô Quyền – ĐT.550 (dài 5,053 km), thị trấn Thạch Hà cùng 7 xã: Việt Tiến, Thạch Ngọc, Lưu Vĩnh Sơn, Thạch Đài, Thạch Xuân, Tân Lâm Hương, Nam Điền bị ảnh hưởng. Số hộ phải TĐC của tuyến chính là 138 hộ và di dời 100 ngôi mộ.

Huyện Thạch Hà dự kiến xây dựng 5 khu TĐC tại các xã Tân Lâm Hương (2 khu TĐC), Lưu Vĩnh Sơn (1 khu TĐC), Thạch Ngọc (1 khu TĐC), Thạch Xuân (1 khu TĐC) và 1 khu nghĩa trang ở xã Thạch Đài.Để đảm bảo tiến độ GPMB, Thạch Hà đã thuê tư vấn tiến hành khảo, lập phương án quy hoạch các khu TĐC và tổ chức họp lấy ý kiến người dân.

Tuy nhiên, khi chủ đầu tư bàn giao mốc giải phóng mặt bằng thực địa 2 tuyến đường song hành, kết nối với tuyến chính cao tốc và xem xét ý kiến người dân, huyện bổ sung thêm 3 khu tái định cư do số hộ dân TĐC tăng thêm 60 hộ. Tổng số khu TĐC là 3 điểm tại các xã Thạch Ngọc, thị trấn Thạch Hà, xã Lưu Vĩnh Sơn.Tại huyện Can Lộc, tuyến đường cao tốc qua huyện này chiều dài 19,42km đi qua thị trấn Đồng Lộc và 8 xã: Kim Song Trường, Gia Hanh, Thượng Lộc, Khánh Vĩnh Yên, Trung Lộc, Xuân Lộc, Quang Lộc, Sơn Lộc.

Tại huyện Can Lộc, theo tính toán của Hội đồng bồi thường, hỗ trợ, TĐC dự án cao tốc Bắc – Nam huyện Can Lộc, để triển khai dự án, diện tích đất cần thu hồi là 159,3ha, trong đó: đất nông nghiệp 119,6ha, đất ở 59ha, còn lại là diện tích đất khác (đất do UBND xã quản lý, đất giao thông, đất thủy sản); cần tái định cư 226 hộ dân, 139 ngôi mộ phải di dời.

Tại huyện này, người dân đồng thuận cao nhất là sự phối hợp với chính quyền địa phương trong công tác kiểm đếm giải phóng mặt bằng. Vấn đề khác, việc giao mặt bằng sạch cho chủ đầu tư triển khai dự án là việc xây dựng khu TĐC cũng được huyện Can Lộc hết sức chú trọng.

Với 226 hộ dân phải di dời tới nơi ở mới, Can Lộc dự kiến xây dựng 5 khu tái định cư với tổng diện tích gần 21ha gồm: Kim Song Trường 2 khu tái định cư (thôn Phúc Yên diện tích 4,86ha, thôn Đông Vĩnh diện tích 2,9ha); Trung Lộc 1 khu tái định cư diện tích gần 2ha ở thôn Minh Hương; Quang Lộc 1 khu tái định cư diện tích 2,87ha ở thôn Ban Long; Sơn Lộc 1 khu TĐC diện tích khoảng 8ha ở thôn Thịnh Lộc.

Theo quan điểm của lãnh đạo huyện Can Lộc, tiêu chí trong TĐC là nơi ở mới ít nhất phải bằng hoặc tốt hơn nơi ở cũ nên việc quy hoạch xây dựng các khu TĐC được địa phương lựa chọn hết sức kỹ lưỡng, tổ chức họp lấy ý kiến người dân bị ảnh hưởng. Địa phương dự tính tới cuối tháng 12 năm nay sẽ hoàn thành xây dựng hạ tầng 5 khu TĐC, đảm bảo cho người dân có thể tiến hành việc xây dựng nhà mới.

Đến nay, cùng với công tác kiểm đếm GPMB đã có 6 địa phương: Đức Thọ, Can Lộc, Thạch Hà, Cẩm Xuyên, Kỳ Anh và TX Kỳ Anh đã lựa chọn, quy hoạch 28 khu TĐC cho người dân và xây mới 3 nghĩa trang để phục vụ di dời các hộ dân và ngôi mộ nằm trong phạm vi ảnh hưởng dự án.

Dự án cao tốc Bắc – Nam giai đoạn 2021 – 2025 đi qua Hà Tĩnh có chiều dài 102,38 km với 3 dự án thành phần gồm đoạn Bãi Vọt – Hàm Nghi, Hàm Nghi – Vũng Áng và Vũng Áng – Bùng. Ngoài ra, trên địa bàn tỉnh còn có 3 tuyến kết nối dài 12,18 km, gồm: đường nối Ngô Quyền – ĐT.550, đường song hành cao tốc nối ĐT.550 – Hàm Nghi kéo dài và đường Cẩm Quan – quốc lộ 1.

