Yêu cầu 102 công an xã, phường và đặc khu truy bắt hàng trăm học viên trốn trại cai nghiện

Lực lượng công an các xã giáp biên với Trung tâm cai nghiện Kiên Hảo đã vây bắt người trốn trại cai nghiện - Ảnh: MINH KHANG

Ngày 6-1, thượng tá Nguyễn Hải Dương, Trưởng Phòng Tham mưu Công an tỉnh An Giang - ký văn bản hỏa tốc gửi công an 102 xã, phường và đặc khu về việc "khẩn trương huy động lực lượng, tăng cường các biện pháp phòng ngừa, ngăn chặn, truy bắt số học viên bỏ trốn khỏi Cơ sở cai nghiện ma túy số 2 (Trung tâm cai nghiện Kiên Hảo).

Theo đó, qua báo cáo của Cơ sở cai nghiện ma túy số 2 về việc nhiều học viên tại đây đã thực hiện các hành vi manh động và bỏ trốn khỏi nơi quản lý gây phức tạp tình hình an ninh, trật tự tại cơ sở cai nghiện và khu vực lân cận.

Nhằm huy động lực lượng tăng cường các biện pháp phòng ngừa, ngăn chặn, truy bắt số đối tượng bỏ trốn khỏi Cơ sở cai nghiện ma túy số 2, Ban giám đốc Công an tỉnh An Giang yêu cầu thủ trưởng các đơn vị trực thuộc và trưởng công an 102 xã, phường, đặc khu khẩn trương triển khai lực lượng, phương tiện, tổ chức ra quân tuần tra, kiểm soát khép kín địa bàn nhằm kịp thời phát hiện, ngăn chặn, truy bắt số đối tượng là học viên đã bỏ trốn khỏi Cơ sở cai nghiện ma túy số 2.

Trường hợp phát hiện số đối tượng nghi vấn, phải tập trung kiểm tra, làm rõ nhân thân, lai lịch để có biện pháp xử lý theo quy định.

Phòng PC04 rà soát ngay số học viên đã bỏ trốn khỏi Cơ sở cai nghiện ma túy số 2 để tập trung phối hợp các đơn vị trực thuộc và công an 102 xã, phường, đặc khu truy bắt ngay số đối tượng này.

Đồng thời chủ trì, phối hợp công an 102 xã, phường, đặc khu tập trung kiểm danh, kiểm diện số đối tượng đã được lập hồ sơ đưa đi cai nghiện tại Cơ sở cai nghiện ma túy số 2 để kịp thời phát hiện, truy bắt khi số đối tượng này trốn về địa phương.

Phòng PC04, Trại tạm giam số 1, Trại tạm giam số 2 chủ trì, phối hợp các đơn vị trực thuộc và công an cấp xã liên quan tăng cường công tác tuần tra, bảo đảm an ninh, trật tự trên địa bàn tỉnh, nhất là công tác bảo vệ chặt chẽ, an ninh, an toàn các cơ sở giam giữ, Cơ sở cai nghiện ma túy số 1.

Theo một lãnh đạo Phòng Tham mưu Công an tỉnh An Giang sau 1 đêm vây bắt, đến nay lực lượng công an toàn tỉnh đã bắt được số lượng lớn học viên bỏ trốn khỏi trung tâm cai nghiện, ước khoảng 100 người.

Tác giả: Bửu Đấu

Nguồn tin: Báo Tuổi trẻ