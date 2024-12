Xuất khống hơn 16 tỷ đồng hóa đơn để thu lợi bất chính, 3 đối tượng bị bắt

Pháp luật

Sáng 23/12, Cơ quan CSĐ Công an TP Long Xuyên (An Giang) cho biết vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam đối với 3 đối tượng để điều tra về tội “In, phát hành, mua bán trái phép hoá đơn, chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước”.