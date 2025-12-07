Theo thông tin ban đầu, khoảng 17h cùng ngày, xe ô tô tải chở hàng lưu thông hướng Huế - Đà Nẵng, khi đến Km12+800 bất ngờ bị mất phanh. Do không làm chủ được tốc độ, chiếc xe tải lao thẳng vào đuôi một xe bán tải đang lưu thông cùng chiều.

Hiện trường ô tô bán tải rơi xuống suối (Ảnh: Nhật Hoàng)



Cú va chạm mạnh khiến xe bán tải bị hất văng qua lan can cầu, rơi xuống suối phía dưới. Thời điểm xảy ra tai nạn, trên xe bán tải có 4 người. Một nạn nhân bị thương đã được lực lượng chức năng và người dân nhanh chóng đưa đi cấp cứu.

Ngay sau khi sự việc xảy ra, lực lượng chức năng đã có mặt tại hiện trường để triển khai cứu nạn, điều tiết giao thông và tiến hành điều tra nguyên nhân vụ tai nạn.

... Xe tải mất phanh tông văng xe bán tải xuống suối trên cao tốc (Ảnh: Nhật Hoàng)



Được biết, tuyến cao tốc La Sơn - Hòa Liên đang trong quá trình thi công mở rộng lên 4 làn xe. Trước đó, Ban Quản lý dự án đường Hồ Chí Minh đã có thông báo về phương án tổ chức giao thông tạm thời để đảm bảo an toàn trong giai đoạn thi công.

Cụ thể, tại đoạn Km50+700 đến Km50+800 tiếp tục tổ chức thông tuyến 1 làn xe, bố trí lực lượng điều tiết giao thông trực 24/24; các đoạn tuyến còn lại áp dụng giới hạn tốc độ tối đa 50 km/h. Việc theo dõi sẽ kéo dài trong vòng 30 ngày, từ 6/12/2025 đến 6/1/2026. Sau thời gian này, nếu đảm bảo an toàn, cơ quan quản lý sẽ xem xét thông tuyến 2 làn cho khu vực trên.

Ngoài ra, từ 5h ngày 6/12/2025 đến 17h ngày 6/1/2026, sẽ cấm các loại xe khách và xe tải trên 6 trục lưu thông trên tuyến. Các phương tiện còn lại chỉ được phép lưu thông từ 5h đến 17h mỗi ngày. Sau thời gian trên, các đơn vị liên quan sẽ đánh giá và đề xuất phương án thông xe bình thường.

Tác giả: Ngọc Minh

Nguồn tin: Báo Công Lý