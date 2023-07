Xe khách trên cao tốc lật vào vách núi, nhiều người thương vong

Đến 21h tối 25/7, lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế, Phòng CSGT Công an tỉnh, Công an huyện Nam Đông (Thừa Thiên - Huế) phối hợp với Ban ATGT tỉnh đang nỗ lực đưa hành khách tử vong bị mắc kẹt ra khỏi xe, đồng thời, đưa những hành khách bị thương và không bị thương đến bệnh viện để điều trị và kiểm tra sức khỏe.

Hiện trường vụ tai nạn khiến nhiều hành khách hoảng sợ.



Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 17h30 cùng ngày, tại Km11+770 đường Hồ Chí Minh đoạn La Sơn – Túy Loan (cao tốc La Sơn – Túy Loan) thuộc địa phận xã Hương Phú, huyện Nam Đông, xe ôtô khách BKS 47F-00088 do lái xe Mần Xuân Hoàng (SN 1984, trú tỉnh Đắk Lắk) điều khiển hướng Bắc – Nam, khi đến đoạn đường trên thì bất ngờ lật vào vách núi bên phải tuyến, gây tai nạn.

Hàng chục hành khách trên xe gào thét, hoảng sợ. Theo thông tin ban đầu, hậu quả vụ tai nạn khiến 1 hành khách tử vong mắc kẹt trên xe và nhiều hành khách khác bị thương đã được đưa đến bệnh viện cấp cứu. Hiện những hành khách gặp nạn vẫn chưa xác định được danh tính.

... Sau khi tự gây tai nạn, xe khách lật nhào vào hướng núi cùng tuyến lưu thông.



Được biết, thời điểm xảy ra tai nạn, trên xe khách có tổng cộng 28 người (trong đó, có 24 hành khách, 2 tài xế, phụ xe và chủ xe). Xe này xuất phát từ Hà Tĩnh đi Đắk Lắk.

Một cán bộ Công an cho biết, thời điểm xảy ra tai nạn, trên tuyến đường này, trời vừa tạnh mưa sau một cơn mưa rất lớn. Hiện, nguyên nhân vụ tai nạn đang được Công an huyện Nam Đông phối hợp với các cơ quan liên quan điều tra làm rõ.

Tối cùng ngày, Đại tá Hồ Xuân Phương, Phó Giám đốc Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế và Phó Chánh Văn phòng Ban ATGT tỉnh Đặng Ngọc Anh đã đến Trung tâm Y tế huyện Nam Đông để thăm hỏi, động viên, chia sẻ với những hành khách bị thương đang điều trị và số hành khách được đưa đến để kiểm tra sức khỏe.



Tác giả: Hải Lan

Nguồn tin: cand.com.vn