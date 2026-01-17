Xe khách lật trên quốc lộ trong trời mưa mù, 4 người chết tại chỗ

Hiện trường vụ tai nạn xe khách làm 4 người chết - Ảnh: H.Q.

Thông tin với Tuổi Trẻ Online sáng 17-1, đại diện Cục Cảnh sát giao thông cho biết khoảng 4h15 cùng ngày xảy ra vụ tai nạn đặc biệt nghiệm trọng liên quan đến xe khách trên quốc lộ 6.

Thời điểm trên, ô tô khách biển số 26F-008.XX do anh N.V.H. (sinh năm 1983, trú tại Sơn La) cầm lái trên quốc lộ 6 hướng Hà Nội - Sơn La.

Khi tới Km 225+150 thuộc bản Lắc Kén, xã Chiềng Hặc, tỉnh Sơn La, chiếc xe tự lao xuống cống thoát nước bên phải đường, lật ngang.

Vụ tai nạn làm 4 người chết tại hiện trường; 1 người bị thương được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Yên Châu, Sơn La.

Thời điểm xảy ra tai nạn trên xe có khoảng 18 người (14 hành khách, 2 lái xe, 2 phụ xe). Ô tô là loại xe khách 36 chỗ, hư hỏng.

...

Qua kiểm tra nhanh chất kích thích với 2 lái xe, không phát hiện cồn và ma túy.

Tại thời điểm xảy ra tai nạn, thời tiết qua khu vực có mưa, sương mù, mặt đường trơn trượt.

Hiện các lực lượng thuộc Công an tỉnh Sơn La và chính quyền địa phương đang cấp cứu người bị nạn, đưa người bị tử vong đang mắc kẹt trong xe ra ngoài.

Nguyên nhân vụ tai nạn đang được làm rõ.

Tác giả: HỒNG QUANG

Nguồn tin: Báo Tuổi Trẻ