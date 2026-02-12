Xe khách bốc cháy khi đang di chuyển, 34 người trên đường về quê ăn Tết thoát nạn

Theo lãnh đạo UBND xã Hòa Xuân, tỉnh Đắk Lắk, vào khoảng 2h ngày 12/2, trên tuyến Quốc lộ 1 đoạn qua thôn Phú Khê 2, xe khách mang biển kiểm soát 50H-296.xx do tài xế N.V.D. (38 tuổi, trú tại tỉnh Thanh Hóa) điều khiển lưu thông từ Nam ra Bắc đã bất ngờ bốc cháy từ phần đuôi xe.

Chiếc xe khách bị cháy còn trơ khung khi toàn bộ hành khách đã thoát nạn

...

Phát hiện sự việc, tài xế đã dừng lại, mở cửa và hô hoán hành khách nhanh chóng xuống xe. May mắn cả 34 hành khách trên xe đã xuống xe an toàn, không ai bị thương tích. Sau đó, các hành khách được di chuyển qua một chiếc xe khách khác để tiếp tục hành trình về quê ăn Tết.

Riêng xe khách bốc cháy dữ dội, lan rộng ra toàn bộ xe và cháy rụi chỉ còn trơ khung. Thiệt hại ban đầu ước tính hàng tỷ đồng. Nguyên nhân dẫn đến vụ cháy đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ.

Tác giả: Công Bắc

Nguồn tin: Báo VOV