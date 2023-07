Xe container cuốn xe máy vào gầm, một người t.ử v.o.n.g ở cổng KCN Sóng Thần

Khoảng 22 giờ, xe container biển số 50H-067.85 chạy trên đại lộ Độc Lập hướng từ cầu vượt Sóng Thần đi Quân đoàn 4.

Khi đến giao lộ với đường số 2 (phường An Bình, TP Dĩ An, tỉnh Bình Dương) thì va chạm với xe máy chưa rõ hướng lưu thông do anh L.Q.T (33 tuổi, quê Hà Tĩnh) cầm lái.

Hiện trường vụ tai nạn.

Tai nạn làm nạn nhân ngã xuống đường tử vong tại chỗ.

Tại hiện trường, chiếc xe máy lọt dưới gầm trước xe container, thi thể nạn nhân nằm trước đầu xe.

Nhận tin báo, Công an TP Dĩ An có mặt khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân.

Tác giả: Đ.Dự

Nguồn tin: congan.com.vn