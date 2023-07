Xác minh thông tin đôi vợ chồng bị bắn khi đang lưu thông trên đường

Sáng 2-7, Công an tỉnh Long An cho biết chưa nhận được trình báo về vụ đôi vợ chồng nghi bị đối tượng lạ mặt dùng súng bắn trên tuyến Quốc lộ N2, tuy nhiên đã nắm được thông tin này trên mạng xã hội. Hiện vụ việc đang được công an 2 tỉnh Long An và Đồng Tháp vào cuộc xác minh, điều tra.

Trước đó, vào ngày 1-7, trên mạng xã hội đăng tải clip thông tin việc cặp người chồng đi trên xe máy trên Quốc lộ N2 thì bị trúng đạn do 2 người lạ tấn công.

Theo clip, qua lời kể của người chồng, vào khoảng 0 giờ ngày 1-7, khi qua khỏi khu vực vòng xoay thị trấn Mỹ An, huyện Tháp Mười, tỉnh Đồng Tháp thì có 2 người đàn ông chạy xe máy bám theo.

Đối tượng lạ mặt được cho là dùng vật giống súng hơi bắn một phát trúng vào nón bảo hiểm của người chồng và một phát trúng vào bắp chân trái người vợ.

Lúc này, 2 người lạ vượt lên chặn đầu xe, dùng vật giống súng hơi bắn một phát trúng vào nón bảo hiểm của người chồng và một phát trúng vào bắp chân trái người vợ.

Một người còn cầm dao chém vào chân người chồng, nhưng do quần dày và trúng vào chiếc điện thoại nên người chồng không sao.

Nhanh tay, người chồng vẫn để vợ ngồi trước, vươn tay chồm lên cầm lái, tăng tốc chạy về hướng tỉnh Long An. Khi đến khu vực huyện Thủ Thừa, 2 vợ chồng này gặp một xe cứu hộ và được xe này hỗ trợ đến quán giải khát ven Quốc lộ N2 để sơ cứu vết thương.

Một người đi trên xe cứu hộ đã quay clip và thông tin lên Facebook. Rất nhiều người đã khuyên đôi vợ chồng trình báo công an nhưng họ vẫn đi Bình Dương.

