Vụ tham ô tại ĐH Bách khoa Đà Nẵng: Số tiền "thụt két" lên đến 136 tỉ đồng

Ngày 3/3, Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an TP Đà Nẵng cho biết, hiện Cơ quan điều tra đã phong tỏa giao dịch, kê biên và tạm giữ số tài sản trị giá hơn 100 tỉ đồng trong vụ án tham ô xảy ra tại Trường ĐH Bách khoa - Đại Học Đà Nẵng.

Đặc biệt, Cơ quan điều tra cũng xác định, tổng số tiền bị "rút ruột" mà các đối tượng đã thực hiện tại Trường ĐH Bách khoa Đà Nẵng là 136 tỉ đồng, vượt xa con số 86 tỷ đồng tại thời điểm vụ việc mới bị phát hiện. Trong số tiền này có tiền lương của giảng viên, tiền học phí, học bổng của các sinh viên,…

Thống kê mới nhất cho thấy, số tiền bị tham ô, thất thoát tại Trường ĐH Bách khoa Đà Nẵng đã lên đến trên 136 tỷ đồng.



Trong vụ án này, cơ quan CSĐT Công an TP Đà Nẵng cũng vừa khởi tố bị can và bắt tạm giam Phạm Thị Huỳnh Như về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Như đã chiếm đoạt từ Lâm Thị Hồng Tâm (SN 1973, trú quận Thanh Khê, đã bị khởi tố về tội tham ô tài sản) - Thủ quỹ Trường Đại học Bách khoa Đà Nẵng số tiền lên đến hơn 65 tỉ đồng.

Tại cơ quan điều tra, bước đầu Như khai nhận, sau buổi gặp mặt đầu năm 2021, Như biết Tâm là thủ quỹ của Đại học Bách khoa Đà Nẵng và nắm giữ số tiền lớn, nên đã nảy sinh ý định lừa đảo và dùng nhiều chiêu trò để chiếm đoạt rất nhiều tiền mà Tâm rút từ quỹ của Đại học Bách khoa Đà Nẵng.

Bị can Phạm Thị Huỳnh Như vừa bị Công an TP Đà Nẵng khởi tố, bắt giữ.

Nhờ sự vào cuộc khẩn trương, thực hiện các bước đi quyết liệt, đồng bộ, Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an TP Đà Nẵng tập trung xác minh, kê biên, thu hồi tài sản, ngăn chặn đối tượng tẩu tán. Kết quả thu hồi, kê biên tài sản trong vụ việc nêu trên được xem là có giá trị lớn nhất từ trước đến nay tại Đà Nẵng.

Được biết, trong số hơn 100 tỉ mà cảnh sát đang thực hiện kê biên có 25 tỉ đồng từ bị can Phạm Thị Huỳnh Như (SN 1987, ngụ phường Hòa Xuân, quận Cẩm Lệ, Đà Nẵng). Số tài sản còn lại được cơ quan công an kê biên, phong toả và tạm giữ từ các bất động sản, vàng, sổ tiết kiệm, tiền trong tài khoản của các bị can khác có liên quan.

Cơ quan Công an đọc lệnh bắt Lâm Thị Hồng Tâm.

Như vậy, tính đến nay, Công an TP Đà Nẵng đã khởi tố tổng cộng 4 bị can liên quan đến vụ án "thụt két" tại Trường Đại học Bách khoa Đà Nẵng. Ngoài Như và Tâm còn có 2 bị can khác gồm: Hoàng Quang Huy (SN 1989, trú phường Hòa Xuân, quận Cẩm Lệ - Trưởng phòng Kế hoạch Tài chính Trường ĐH Bách khoa) - bị khởi tố về tội tham ô tài sản và Đoàn Quang Vinh (SN 1962, trú quận Sơn Trà - Nguyên Hiệu trưởng Trường ĐH Bách khoa Đà Nẵng) về tội vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí.

