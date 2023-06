Vụ tấn công 2 trụ sở UBND xã tại Đắk Lắk: Đã bắt giữ 26 người, thu giữ nhiều vũ khí

Thượng tướng Huỳnh Chiến Thắng (thứ ba từ trái qua) kiểm tra hiện trường vụ án - Ảnh: TTXVN

Thông tin với Tuổi Trẻ Online, trung tướng Tô Ân Xô, người phát ngôn Bộ Công an, cho biết đến 11h30 ngày 12-6, lực lượng chức năng đã bắt giữ tổng số 26 nghi phạm liên quan vụ tấn công 2 trụ sở UBND xã tại Đắk Lắk.

Quá trình bắt giữ các nghi phạm, lực lượng công an thu giữ một số vũ khí quân dụng, trong đó có súng trường CKC mà nhóm này sử dụng để gây án.

Vụ việc xảy ra vào sáng sớm 11-6, tại địa bàn huyện Cư Kuin, một nhóm người chưa xác định danh tính dùng súng tấn công trụ sở UBND xã Ea Tiêu và Ea Ktur, làm chết và bị thương một số cán bộ xã, công an xã và người dân.

Bộ Công an đã chỉ đạo Công an tỉnh Đắk Lắk và các đơn vị nghiệp vụ triển khai vây bắt nhóm người trên.

Cảnh sát cơ động, Bộ Công an và Công an tỉnh Đắk Lắk triển khai lực lượng truy bắt các đối tượng - Ảnh: TTXVN



Cùng thời điểm, Bộ Công an cũng phát đi thông báo đề nghị người dân huyện Cư Kuin và các địa bàn lân cận bình tĩnh, không hoang mang và thực hiện theo yêu cầu của chính quyền cơ sở, các lực lượng chức năng.

Nếu ai có thông tin liên quan đến nhóm người trên, đề nghị cung cấp ngay cho cơ quan công an nơi gần nhất.

Đến trưa cùng ngày, lực lượng chức năng đã bắt giữ được sáu nghi phạm tham gia tấn công trụ sở UBND xã ở huyện Cư Kuin.

Tang vật vụ án - Nguồn: Báo Công an nhân dân



Lãnh đạo Huyện ủy Cư Kuin, Đắk Lắk cho biết trong 6 nghi phạm bị bắt, có 1 người ở thị xã Ayun Pa, tỉnh Gia Lai; 3 người ở huyện Krông Búk và 2 người ở huyện Cư Mgar (Đắk Lắk).

Sau một ngày truy bắt quyết liệt, đến chiều tối hôm qua (11-6), lực lượng chức năng đã bắt giữ thêm 10 nghi phạm, tổng cộng là 16 người bị bắt vì liên quan đến vụ tấn công 2 trụ sở công an xã tại huyện Cư Kuin, Đắk Lắk.

Cảnh sát cũng thu giữ nhiều vũ khí gồm dao, súng mà nhóm người này sử dụng để gây án. Lực lượng chức năng cũng đã giải thoát hai người dân bị bắt làm con tin, công dân thứ 3 tự giải thoát.

Theo Bộ Công an, đến tối 11-6 không còn người dân nào bị nhóm nghi phạm bắt làm con tin.

Bắt giữ một trong các nghi phạm tham gia vào vụ tấn công trụ sở UBND xã thuộc huyện Cư Kuin - Ảnh: Báo Công an nhân dân



