Vụ rút súng đe dọa bắn tài xế: Tạm giữ các đối tượng liên quan

Liên quan đến vụ việc một đối tượng rút súng đe dọa tài xế trên đèo Đá Trắng, ngày 6-7, theo thông tin từ Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Sơn La cho biết sau sự việc xảy ra đơn vị đã tạm giữ các đối tượng liên quan cùng các tang vật.

Được biết, do địa bàn xảy ra sự việc thuộc tỉnh Phú Thọ nên Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Sơn La bàn giao các đối tượng cùng tang vật cho Cơ quan Cảnh sát điều tra tỉnh Phú Thọ tiếp tục điều tra xử lý.

Video ghi lại diễn biến vụ việc. Nguồn: MXH

Trước đó, như Báo Người Lao Động đã đưa tin, chiều 5-7, trên mạng xã hội lan truyền clip cùng thông tin "ô tô mang biển kiểm soát Hải Phòng chặn đầu, rút vật giống súng ra đe dọa tài xế trên đèo Đá Trắng".

Theo hình ảnh do camera hành trình ghi lại, một chiếc ô tô đang leo đèo Đá Trắng (quốc lộ 6, đoạn qua địa bàn xã Mai Châu) theo hướng tỉnh Phú Thọ (tỉnh Hòa Bình cũ) đi Sơn La, thì một chiếc xe con màu trắng mang biển kiểm soát Hải Phòng bất ngờ vượt trái lên rồi dừng phía trước chặn đầu chiếc xe này.

Sau đó, có 3 người từ trên chiếc xe màu trắng bước xuống, trong đó 1 người đàn ông cầm vật giống súng hướng về tài xế xe bị chặn đe dọa, người đàn ông còn lại cầm một vật giống dao. Sự việc dừng lại khi 1 người phụ nữ đi cùng can ngăn kịp thời.

Hiện, vụ việc đang được cơ quan chức năng xác minh làm rõ.

Tác giả: Như Quỳnh

Nguồn tin: Báo Người Lao Động