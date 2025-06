Vụ mỹ nam gen Z nghi mua dâm sao phim 18+: Động trời đường dây đi khách "trọn gói" 720 triệu, cảnh sát vào cuộc

Vào ngày 18/6, showbiz Hàn Quốc chấn động trước thông tin nam idol Ju Haknyeon bị đuổi khỏi nhóm The Boyz, do gặp gỡ cựu diễn viên phim 18+ Nhật Bản Kirara Asuka. Không chỉ gặp nhau, tờ TenAsia đã vào cuộc và chỉ đích danh nam idol này có hành vi mua bán dâm với Kirara Asuka. Với hành vi giao dịch tình dục trái phép, Ju Haknyeon đối mặt với nguy cơ ngồi tù. Do đó, những diễn biến xoay quanh vụ việc đang được dư luận theo dõi sít sao.

Vụ việc Ju Haknyeon bị cáo buộc mua dâm với diễn viên phim 18+ gây rúng động showbiz Hàn Quốc

Bóc trần đường dây đi khách của Kirara Asuka

Theo truyền thông Trung Quốc, Kirara Asuka nằm trong 1 đường dây mại dâm cao cấp ở Nhật Bản. Từ năm 2017, bảng giá đi khách của nữ diễn viên phim người lớn này đã xuất hiện trong 1 nhóm kín có tên "Hội du lịch tối ở trong và ngoài nước", với lời mời chào rằng ai tiền túi rủng rỉnh đều có thể gặp gỡ riêng tư với Kirara Asuka.

Trong số những sao nữ bán dâm thuộc đường dây này, Kirara Asuka có giá đi khách cao nhất. Gói hẹn hò "trọn gói" 4 tiếng với Kirara Asuka ở khu vực Tokyo (Nhật Bản) có giá 4 triệu YEN (khoảng 720 triệu đồng). Kirara Asuka không cung cấp gói 90 phút, với lý do cô "đẳng cấp" và không chấp nhận đi khách với giá thấp. Mức giá tối thiểu mà Kirara Asuka mong muốn được nhận là 1 triệu YEN (180 triệu đồng). Chỉ cần bất kỳ người đàn ông nào chấp nhận mức giá Kirara Asuka đưa ra đều có thể "bóc bánh trả tiền" với cô khi đến Nhật Bản.

Truyền thông Trung Quốc cho biết Kirara Asuka đi khách với giá 720 triệu đồng trong 4 tiếng

Cảnh sát vào cuộc ngay sau khi Ju Haknyeon đăng tâm thư

Sáng 19/6, tờ KoreaBoo đưa tin không dừng lại ở scandal đời tư, vụ việc của Ju Haknyeon đang tiến triển theo hướng nghiêm trọng hơn. Đồn cảnh sát Gangnam (Seoul, Hàn Quốc) cho biết họ đã nhận được đơn tố cáo hành vi mua dâm trái phép của cựu thành viên nhóm The Boyz, và sẽ tiến hành điều tra cáo buộc chống lại nam ca sĩ này. Mặc dù vụ việc xảy ra ở Nhật Bản, Ju Haknyeon vẫn sẽ bị pháp luật trừng phạt với tư cách là công dân Hàn Quốc, nếu anh bị phát hiện hành vi sai phạm trong quá trình điều tra.

... Cảnh sát thông báo đã nhận được đơn tố cáo và sẽ vào cuộc điều tra cựu thành viên The Boyz

Trước đó, vào tối 18/6, Joo Haknyeon đã đăng tâm thư lên tiếng về lùm xùm đời tư và cáo buộc mua dâm trên trang cá nhân có 4,4 triệu lượt theo dõi. Nam ca sĩ gửi lời xin lỗi, đồng thời phủ nhận mọi suy đoán anh đã giao dịch mại dâm với diễn viên phim 18+ Kirara Asuka.

"Tôi là Joo Haknyeon. Trước tiên, tôi xin lỗi tất cả người hâm mộ vì khiến mọi người thất vọng khi đọc những tin tức tiêu cực liên quan đến tôi, cũng như để xảy ra ồn ào không đáng có. Qua tâm thư này, tôi xin được giải thích rõ mọi chuyện. Ngày 30/5/2025, tôi đã có mặt tại bữa tiệc được tổ chức ở bar cùng người quen. Tôi chưa bao giờ tham gia vào hoạt động mại dâm hay bất kỳ hoạt động bất hợp pháp nào như tin đồn đang lan truyền. Tôi thành thật xin lỗi vì đã khiến mọi người thất vọng vì hành động của mình. Tôi cũng xin cúi đầu gửi lời xin lỗi sâu sắc đến tất cả những ai đã cảm thấy sốc hoặc tổn thương vì chuyện này", nam ca sĩ sinh năm 1999 viết.

Nam idol này phủ nhận có hành vi mua dâm trái phép

Tuyên bố được Joo Haknyeon đưa ra trong bối cảnh anh không chỉ bị đuổi khỏi The Boyz, đánh mất sự nghiệp mà còn đứng trước nguy cơ vướng vòng lao lý. Theo Điều 21 của "Luật về hình phạt đối với hành vi môi giới mại dâm và các hành vi liên quan", người thực hiện hành vi mua bán dâm có thể bị phạt tù dưới 1 năm hoặc phạt tiền lên đến 3 triệu won (57 triệu đồng). Công dân Hàn Quốc dù thực hiện hành vi này ở nước ngoài cũng sẽ bị xử phạt theo luật pháp trong nước.

Tuy nhiên, trái với lời phủ nhận của Ju Haknyeon, nhiều nguồn tin trong giới giải trí tiết lộ nam ca sĩ trẻ này đã có hành vi vi phạm pháp luật. Vì vậy, anh mới bị công ty quản lý đuổi cổ. "Vào cuối tháng 5, Ju Haknyeon đã gặp Kirara Asuka tại 1 quán bar riêng tư ở Tokyo và có quan hệ tình dục với cô ấy. Trong quá trình này, anh ta đưa tiền cho Kirara Asuka, tức là hành vi mua bán dâm", nguồn tin nói.

Được biết, công ty quản lý One Hundred phát hiện dấu hiệu cho thấy Ju Haknyeon mua bán dâm trong quá trình xác minh tranh cãi đời tư gần đây của nam idol. Ban đầu, ngôi sao 26 tuổi này phủ nhận, nhưng sau đó đã thừa nhận trước những bằng chứng cụ thể. Để tránh vụ việc rùm beng, công ty chỉ thông báo Ju Haknyeon tạm dừng hoạt động vì lý do cá nhân.

