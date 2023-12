Vụ dùng súng cướp tiệm vàng ở Trà Vinh: Thu giữ hơn 80 chỉ vàng trong bụi cây

Ngày 3-12, Công an tỉnh Trà Vinh cho biết đã thu giữ hơn 80 chỉ vàng 18K trong vụ cướp tiệm vàng M.T tại thị trấn Châu Thành, huyện Châu Thành, tỉnh Trà Vinh vào chiều tối 30-11.

CLIP: Camera ghi lại hình ảnh 2 đối tượng cướp tiệm vàng M.T ở Trà Vinh

Số vàng này được các đối tượng cất giấu trong bụi cây ven con kênh tại ấp Đầu Giồng B, xã Mỹ Chánh, huyện Châu Thành, cách hiện trường gây án khoảng 10 km. Lực lượng công an lập biên bản tạm giữ để xử lý theo quy định.

Khu vực cơ quan công an phát hiện số vàng bị cất giấu. Ảnh: Công an Trà Vinh

Cơ quan công an cùng đại diện gia đình bị hại tiến hành kiểm kê số vàng thu giữ. Ảnh: Công an Trà Vinh

Liên quan đến vụ án, Công an tỉnh Trà Vinh xác định có 2 nghi phạm gồm: Lại Thế Việt (21 tuổi, ngụ Hải Phòng) và Huỳnh Hải Quang (37 tuổi; ngụ TP Trà Vinh).

... Các đối tượng dùng súng uy hiếp chủ tiệm vàng



Trả lời báo chí, ông D.C.H, chủ tiệm vàng M.T, cho hay thời gian xảy ra vụ việc là lúc chiều tối, bảo vệ không còn ở tiệm. Lúc này, ông H. đang trên đường trở về tiệm thì hàng xóm nói có 2 người đàn ông (sau này xác định là Việt và Quang) vừa đi vào tiệm.

Đối tượng Lại Thế Việt. Ảnh: Công an Trà Vinh



Camera của tiệm vàng đã ghi lại hình ảnh 2 đối tượng này gom trang sức bỏ vào túi. Lúc này ông H. đi vào và vợ ông từ trên lầu đi xuống chứng kiến vụ việc.

Một trong 2 đối tượng đưa súng lên đe dọa. Chúng yêu cầu vợ chồng ông H. đứng yên, nếu bỏ chạy sẽ bắn. Một người phụ nữ ở nhà sau cũng chạy lên cùng vợ chồng ông H. chạy ra ngoài sân và tri hô cướp. Vợ ông H. bị Quang bắn trúng vào người dẫn đến thương tích.

Sau khi gây án, Quang và Việt lên xe máy tẩu thoát. Trên đường tẩu thoát, Quang đưa cho Việt một số tiền và yêu cầu thuê xe về TP HCM. Việt đồng ý nhưng trên đường bỏ trốn đã bị bắt tại địa phận tỉnh Tiền Giang vào khuya 30-11.

Còn Quang trên đường tẩu thoát về phía cầu Cổ Chiên đã phát hiện tổ tuần tra liền nổ súng. Do lái xe máy tốc độ cao nên Quang tự té, tử vong tại chỗ. Lực lượng công an đã thu giữ 2 khẩu súng rulo và 75 viên đạn chì. Riêng chủ tiệm vàng bị thương được đưa đi cấp cứu, sức khỏe đã tạm ổn.

