Nghi án 2 thanh niên cướp tiệm vàng, 1 người chết khi chạy trốn

Tiệm vàng nơi xảy ra vụ cướp - Ảnh: A.X.

Ngày 1-12, thông tin từ Công an tỉnh Trà Vinh cho biết đang điều tra vụ hai nam thanh niên dùng súng cướp tiệm vàng ở huyện Châu Thành.

Your browser does not support the video tag.

Trích xuất camera vụ cướp tiệm vàng ở Trà Vinh, một nghi phạm chết khi chạy trốn

Theo thông tin ban đầu, vào tối 30-11, hai nam thanh niên cầm vật giống súng xông vào cướp tiệm vàng ở huyện Châu Thành, tỉnh Trà Vinh. Gây án xong, cả hai tẩu thoát khỏi hiện trường.

Thời điểm trên, người dân nghe có tiếng súng nổ. Ngay sau khi xảy ra vụ việc, ban giám đốc Công an tỉnh Trà Vinh đã chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ khẩn trương điều tra, truy bắt nóng thủ phạm gây án.

...

Các đơn vị nghiệp vụ đã chia nhiều mũi công tác lần theo và đón lõng hướng tẩu thoát của các đối tượng. Công an tỉnh cũng thông báo ngay cho công an các đơn vị, địa bàn giáp ranh về đặc điểm, nhận dạng của thủ phạm gây án.

Trên đường tẩu thoát, một thanh niên chạy xe máy với tốc độ cao và bắn súng về phía lực lượng làm nhiệm vụ, tự ngã dẫn đến tử vong tại khu vực gần cầu Cổ Chiên phía bờ thuộc tỉnh Trà Vinh.

Người còn lại bỏ trốn đến địa phận thuộc tỉnh Tiền Giang, đã bị lực lượng Công an tỉnh Trà Vinh và Công an tỉnh Tiền Giang bắt giữ trong đêm.

Công an tỉnh Trà Vinh khám nghiệm, thu giữ các tang vật liên quan, trong đó có súng (dạng giống súng rulô) cùng đạn.

Hiện danh tính hai nghi phạm chưa được cơ quan công an công bố, nhằm phục vụ công tác điều tra.

Tang vật là súng và đạn được cơ quan công an thu giữ - Ảnh: A.X.



Tác giả: Hoài Thương

Nguồn tin: Báo Tuổi Trẻ