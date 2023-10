Vụ 3 cựu công an bắn chết dê của người dân: Lời khai của bị can không đúng với bản chất vụ án

Theo cáo trạng, khoảng 11h30 ngày 26/6, các bị cáo Nguyễn Văn Nhân, Bùi Đình Việt, Bùi Tiến Tùng rủ nhau đi bắn chim. Cả nhóm đi trên xe ô tô, mang theo một khẩu súng hơi màu đen, một ống nhòm, một hộp đạn chì. Khoảng hơn 12h cùng ngày, do không phát hiện chim, bị cáo Tùng lái xe đến khu vực núi Đốt (thôn Đức Dương, xã An Phúc, huyện Mỹ Đức) thì nghe thấy tiếng dê kêu nên dừng xe lại. Thấy một con dê nhỏ, lông đen trắng, đứng tại mỏm đá phía chân núi, cách xe ô tô khoảng 100 m, bị cáo Nhân ngồi trong ô tô, kê khẩu súng hơi vào cánh cửa, ngắm và bắn 2 phát. Con dê bị trúng đạn rơi xuống đất. Ngay sau đó, một con dê to chạy đến, bị cáo Nhân tiếp tục dùng súng bắn, khiến con dê rơi xuống đất. Sau khi bắn chết 2 con dê, nhóm bị cáo ngồi trong xe chờ 5 phút, không thấy động tĩnh gì nên bị cáo Nhân nói các bị cáo Tùng và Việt đi nhặt xác dê. Bị cáo Tùng cho con dê nhỏ vào chiếc túi ni lông, bị cáo Việt kéo lê con dê to dưới mương nước. Khi đến gần ô tô, bị cáo Nhân tiến lại gần, giúp bị cáo Việt kéo con dê to cho vào bao tải rồi bỏ cả 2 con dê vào cốp xe. Cùng thời điểm trên, anh Nguyễn Văn Xa, là người chăn thả dê, nhìn thấy sự việc nên gọi điện báo cho người nhà. Khoảng 14h20 cùng ngày, bị cáo Tùng lái xe đến khu vực cầu Ái Nàng thì thấy có 4 - 5 người dân chặn đầu xe. Nghi ngờ bị phát hiện việc bắn chết dê, bị cáo Tùng không dừng xe mà rẽ trái đi vào khu vực đường làng để bỏ chạy. Di chuyển được khoảng 1 - 2 km, do đường không đi được, bị cáo Tùng lái xe quay lại thì bị người dân dùng xe máy chặn giữa đường không cho đi qua, yêu cầu xuống xe giải quyết. Phát hiện trong cốp xe ô tô có xác 2 con dê, một số người dân bức xúc đánh các bị cáo Tùng và Việt, gây thương tích nhẹ. Tiếp nhận thông tin, Công an xã An Phú đến hiện trường đưa các đối tượng về trụ sở làm việc nhưng bị người dân ngăn cản. Đến 17h20, 3 bị cáo được người dân đưa về nhà anh Xa để làm rõ việc bắn trộm 2 con dê. Khoảng 20 giờ cùng ngày, cả 3 người được đưa đến Công an huyện Mỹ Đức để làm việc.