Vĩnh biệt nhạc sĩ Đoàn Bổng, người sáng tác các bài hát về Bác Hồ

Nhạc sĩ Đoàn Bổng

GS nhạc sĩ Trần Thế Bảo cho biết nhạc sĩ Đoàn Bổng đã vĩnh viễn rời cõi tạm ngày 4-1-2026, hưởng thọ 83 tuổi, sau thời gian điều trị bệnh già.

Ông ra đi trong sự tiếc thương của đồng nghiệp, bạn bè và những người yêu mến âm nhạc cách mạng – trữ tình Việt Nam, để lại phía sau một di sản lặng lẽ mà bền bỉ, như chính con người ông.

Nhạc sĩ Đoàn Bổng (tên khai sinh là Đoàn Chí Bổng), sinh năm 1943 tại Thường Tín, Hà Nội. Ông là nhạc sĩ nổi tiếng trong nền âm nhạc cách mạng Việt Nam, nhất là với những sáng tác viết về Bác Hồ.

Đối với ông, Chủ tịch Hồ Chí Minh là niềm cảm hứng lớn lao để nhạc sĩ sáng tác nên các ca khúc đặc sắc, như: "Hát về Người", "Từ Làng Sen con hát tên Người"...

Không ồn ào, không phô trương, âm nhạc của Đoàn Bổng chảy chậm, sâu và bền như những dòng sông quê hương. Nhắc đến ông, nhiều thế hệ công chúng lập tức nhớ tới "Dòng sông quê em, dòng sông quê anh" – ca khúc đã vượt qua khuôn khổ một bài hát để trở thành ký ức tập thể, nơi hình ảnh con sông không chỉ là không gian địa lý mà còn là biểu tượng của nguồn cội, của sự gắn bó thủy chung giữa con người với quê hương, đất nước.

...

Trong mạch nguồn sáng tác của mình, nhạc sĩ Đoàn Bổng luôn dành vị trí trang trọng cho đề tài Tổ quốc và Bác Hồ.

Nhạc sĩ Đoàn Bổng

Những ca khúc như "Hát về Người" chạm đến trái tim người nghe bằng sự thành kính, giản dị và chiều sâu cảm xúc. Ở đó, hình ảnh Bác hiện lên gần gũi, đời thường mà thiêng liêng – đúng với tinh thần thẩm mỹ và nhân sinh quan nhất quán mà ông theo đuổi suốt đời sáng tác. Ngoài là một nhạc sĩ, Đoàn Bổng còn là một người làm thơ. Ông để lại nhiều tập thơ với giọng điệu trầm lắng, giàu suy tư, phản ánh một tâm hồn nghệ sĩ luôn chiêm nghiệm về con người, thời gian và những mất – còn của kiếp nhân sinh.

Năm 2020, sự nghiệp bền bỉ và đóng góp lâu dài của nhạc sĩ Đoàn Bổng đã được ghi nhận bằng Giải thưởng Nhà nước về Văn học Nghệ thuật.

Sự ra đi của nhạc sĩ Đoàn Bổng vào những ngày đầu năm mới đã để lại nhiều thương tiếc cho văn nghệ sĩ cả nước. "Những giai điệu về dòng sông, về quê hương, về Bác Hồ vẫn còn đó, tiếp tục được hát lên, được nhắc nhớ, được truyền lại cho các thế hệ sau như một phần ký ức chung của âm nhạc Việt Nam" – GS nhạc sĩ Trần Thế Bảo nói.

Dòng sông âm nhạc của Đoàn Bổng đã lặng lẽ chảy qua gần một thế kỷ đời người. Giờ đây, con sông ấy hòa vào biển lớn của ký ức dân tộc – nơi những giá trị chân thành, tử tế và bền bỉ sẽ còn ngân vang mãi. Vĩnh biệt nhạc sĩ Đoàn Bổng. Âm nhạc của ông ở lại, như dòng sông không bao giờ cạn.

Tác giả: Thanh Hiệp (Ảnh do gia đình cung cấp)

Nguồn tin: Báo Người lao động