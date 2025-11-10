Vingroup ra mắt trụ cột Văn hóa

Vingroup góp phần quảng bá rộng rãi văn hóa nghệ thuật cổ truyền dân tộc thông qua các show tại Vinpearl

Với tinh thần "phụng sự xã hội", Vingroup kỳ vọng trụ cột mới sẽ góp phần bảo tồn, phát huy bản sắc truyền thống, đồng thời thúc đẩy sáng tạo và phát triển nghệ thuật hiện đại, nâng cao đời sống tinh thần của người dân và lan tỏa văn hóa Việt ra thế giới.

Theo Vingroup, trụ cột Văn hóa hướng đến ba mục tiêu chính là bảo tồn giá trị văn hóa truyền thống, thúc đẩy sáng tạo nghệ thuật và tạo dựng môi trường để nghệ sĩ được cống hiến, sống bằng nghề.

Để hiện thực hóa, Vingroup thành lập ba công ty thành viên chuyên biệt.

Cụ thể, Công ty CP Phát triển tài năng văn hóa nghệ thuật Việt Nam V-Culture Talents tập trung vào đào tạo, phát triển tài năng trẻ trong các lĩnh vực âm nhạc, nghệ thuật biểu diễn và văn hóa dân gian như chèo, quan họ, ví dặm, cải lương, đờn ca tài tử... Công ty hướng đến xây dựng môi trường chuyên nghiệp giúp nghệ nhân và nghệ sĩ phát triển sự nghiệp bền vững.

Còn Công ty CP Phát triển điện ảnh V-Film đảm nhận sản xuất và phát hành phim, chương trình truyền hình, nhiếp ảnh và âm nhạc, đồng thời đào tạo các chuyên gia trong lĩnh vực điện ảnh. Mục tiêu của V-Film là đưa câu chuyện và hình ảnh Việt Nam đến với khán giả quốc tế, góp phần thúc đẩy ngành công nghiệp điện ảnh trong nước.

Công ty CP Tổ chức sự kiện V-Spirit phụ trách tổ chức sự kiện, triển lãm và hội nghị văn hóa nghệ thuật. Công ty kỳ vọng trở thành thương hiệu hàng đầu trong lĩnh vực tổ chức sự kiện chuyên nghiệp, góp phần quảng bá nghệ thuật Việt ra thế giới.

Ông Nguyễn Việt Quang - Phó chủ tịch kiêm Tổng giám đốc Vingroup - cho biết văn hóa không chỉ là nền tảng tinh thần mà còn là động lực kiến tạo tương lai bền vững. Với trụ cột Văn hóa, Vingroup mong muốn đóng góp cho cộng đồng, tôn vinh tinh hoa dân tộc và tạo dựng không gian nghệ thuật được tôn trọng trong nước lẫn quốc tế.

Việc bổ sung trụ cột Văn hóa khẳng định tầm nhìn dài hạn của tập đoàn trong việc kiến tạo xã hội tinh hoa, nơi con người được sống trong môi trường nghệ thuật phong phú, được khơi dậy và phát huy tài năng. Đây cũng là bước đi chiến lược góp phần thúc đẩy giao lưu quốc tế, phát triển công nghiệp văn hóa, du lịch và tiêu dùng sáng tạo của Việt Nam.

Tác giả: Công Trung