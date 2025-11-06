Diễn biến mới tại loạt dự án của Vingroup ở quê nhà của tỷ phú Phạm Nhật Vượng

UBND tỉnh Hà Tĩnh vừa tổ chức cuộc họp nghe báo cáo, chỉ đạo xử lý một số nội dung liên quan đến các dự án của Tập đoàn Vingroup đang nghiên cứu đầu tư và triển khai trên địa bàn..

Tại cuộc họp, các đơn vị liên quan đã báo cáo tình hình triển khai đối với loạt dự án mà Vingroup đang thực hiện tại Hà Tĩnh như: Nhà máy sản xuất xe máy điện VinFast; Nhà máy Sản xuất Pin Vines Vũng Áng; Dự án đầu tư Sản xuất và Thương mại công nghệ pin Lithium; Dự án Nhà máy sản xuất ô tô điện; Dự án Nhà máy sản xuất ô tô điện Vinfast; Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp Vinhomes Vũng Áng;....

Đặc biệt, cuộc họp đã nêu ra phương án giải phóng mặt bằng, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, đảm bảo nguồn vật liệu phục vụ san lấp thi công các công trình của nhà đầu tư đối với dự án Đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp Vinhomes Vũng Áng và các dự án thành phần trong khu công nghiệp Vinhomes Vũng Áng.

Dự án khu công nghiệp Vinhomes Vũng Áng được xác định là trọng tâm, (diện tích 964,84 ha) là 1 trong 6 dự án lớn đã được chấp thuận đầu tư và nằm trong quy hoạch phân khu lô CN4, CN5 (1.235,57 ha). Trong đó, 4 dự án đã đi vào hoạt động và 2 dự án đang hoàn thiện hồ sơ, mục tiêu bàn giao mặt bằng giai đoạn 1 (500 ha) trước ngày 31/12/2025 và hoàn thành toàn bộ trước 31/3/2026.

...

Bên cạnh đó, các dự án Nhà máy sản xuất xe máy điện VinFast, nhà máy pin hộp, nhà máy tủ lưu trữ năng lượng và nhà máy sản xuất thép cũng được yêu cầu hoàn tất thủ tục đầu tư trong quý IV/2025,…

Tại cuộc họp cũng đã thảo luận phương án đảm bảo cấp nước cho các dự án trong thời gian tới; phương án thực hiện Dự án trung tâm logistics Sơn Dương;...

Ông Võ Trọng Hải, Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh yêu cầu sở ngành địa phương tập trung tối đa cho công tác giải phóng mặt bằng, đảm bảo bàn giao mặt bằng sạch đúng tiến độ đã cam kết với nhà đầu tư, đồng thời đẩy nhanh tiến độ thẩm định hồ sơ, thủ tục đầu tư, đảm bảo tuân thủ theo quy định, quy trình;

Phối hợp xây dựng phương án cấp điện, cấp nước, cung cấp vật liệu san lấp phục vụ thi công các dự án, đảm bảo đồng bộ và lâu dài, tạo điều kiện thuận lợi để triển khai hiệu quả các dự án.

Ông Trần Báu Hà, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh ghi nhận nỗ lực phối hợp giữa các sở, ngành, địa phương và Vingroup đồng thời yêu cầu đẩy nhanh xử lý thủ tục hành chính, lập kế hoạch chi tiết bảo đảm tiến độ và chất lượng các dự án trọng điểm.

Ông Hà đề nghị các sở, ngành, địa phương tiếp tục rà soát, xem xét các nội dung về phương án xây dựng khu tái định cư thực hiện các dự án; Tập đoàn Vingroup chủ động hoàn thiện các hồ sơ, thủ tục cần thiết, phối hợp cùng các sở, ngành để thực hiện các nội dung.

