Thanh tra Ngân hàng Nhà nước (NHNN) Chi nhánh Khu vực 8 vừa ban hành kết luận thanh tra số 122/KL-TT về việc thanh tra Vietcombank chi nhánh Quảng Trị.

Các nội dung thanh tra bao gồm hoạt động cấp tín dụng; phân loại nợ, trích lập và sử dụng dự phòng để xử lý rủi ro tín dụng; hoạt động huy động vốn của tổ chức kinh tế, cá nhân (Việt Nam đồng và ngoại tệ); việc chấp hành một số quy định của pháp luật về quản lý ngoại hối; việc chấp hành quy định của pháp luật về phòng, chống rửa tiền, tài trợ khủng bố; các quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng, tội phạm ngân hàng.

Đến thời điểm thanh tra 31.7.2025, Vietcombank Quảng Trị đạt được kết quả khá tốt trong kinh doanh; nguồn vốn huy động và dư nợ tăng, lợi nhuận đạt khá; hoạt động kinh doanh mở rộng, đáp ứng nhu cầu vốn đối với khách hàng tại địa bàn tỉnh cũng như khách hàng tại các địa bàn tỉnh lân cận.

Vietcombank Quảng Trị bị chỉ ra loạt vi phạm trong cho vay



Bên cạnh những kết quả đạt được, qua kết quả thanh tra cho thấy Vietcombank Quảng Trị còn một số tồn tại, hạn chế liên quan đến nghiệp vụ cấp tín dụng đối với khách hàng cá nhân.

Cụ thể, thẩm định, xét duyệt, quản lý một số khoản vay chưa chặt chẽ; các khách hàng cá nhân vay vốn có mối quan hệ liên quan; chưa thu thập đầy đủ tài liệu chứng minh mục đích sử dụng vốn.

Ngoài ra, các tồn tại, hạn chế liên quan đến hoạt động cho vay tại đơn vị nhưng chưa được kiểm tra, phát hiện và điều chỉnh kịp thời. Trách nhiệm thuộc về các cán bộ tín dụng, lãnh đạo phòng khách hàng, các phòng giao dịch và lãnh đạo chi nhánh.

Căn cứ kết quả thanh tra, Thanh tra NHNN Khu vực 8 yêu cầu Vietcombank Quảng Trị thực hiện 8 kiến nghị để khắc phục, chấn chỉnh các tồn tại, hạn chế nhằm giúp đơn vị hoạt động ngày càng an toàn, hiệu quả theo đúng quy định của pháp luật.

Mới đây, cơ quan thanh tra cũng kết luận hoạt động cấp tín dụng tại Vietcombank chi nhánh Tân Bình có một số tồn tại, hạn chế như: thẩm định, quyết định cho vay và kiểm tra, giám sát vốn vay chưa đầy đủ, chưa chặt chẽ...

Vietcombank Quảng Trị được thành lập ngày 1.10.2009 theo Quyết định số 770/QĐ-NHNT.TCCB-ĐT ngày 25.9.2009 của HĐQT Vietcombank; được Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Quảng Trị cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0100112437-077 ngày 30.11.2009 và đăng ký sửa đổi lần thứ 6 ngày 15/4/2024.

Tổng số cán bộ nhân viên đến 31.7.2025 là 106 người, trong đó cán bộ nam 43 người (chiếm 40,57%), nữ 63 người (chiếm 59,43%). Về trình độ: có 10 thạc sĩ, 94 đại học, 10 cao đẳng, 10 khác.

Tổng tài sản thời điểm 31.7.2025 là 5.744,77 tỉ đồng; lợi nhuận trước thuế đến 31.7.2025 đạt 73,141 tỉ đồng.

Tác giả: Lam Thanh

Nguồn tin: 1thegioi.vn