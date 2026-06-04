Real Madrid rao bán 6 cầu thủ sau khi bổ nhiệm Mourinho

Mourinho muốn cải tổ Real.



Theo nhà báo Ramon Alvarez, cựu thuyền trưởng Chelsea và Manchester United thông báo với ban lãnh đạo Real Madrid về danh sách 6 cầu thủ có thể rời sân Santiago Bernabeu trong kỳ chuyển nhượng hè 2026.

Những cái tên được nhắc đến bao gồm Eduardo Camavinga, Rodrygo Goes, Franco Mastantuono, Fran Garcia, Raul Asencio và Dani Ceballos. Trong số này, Ceballos được cho là đang tiến gần cánh cửa rời đội khi Ajax thể hiện sự quan tâm đặc biệt tới tiền vệ người Tây Ban Nha.

Động thái trên cho thấy Mourinho sẵn sàng thực hiện những quyết định mạnh tay nhằm tái cấu trúc đội hình. Thậm chí, theo AS, Chủ tịch Florentino Perez chấp nhận thay đổi một số nguyên tắc chuyển nhượng lâu nay của CLB để đáp ứng yêu cầu từ vị HLV giàu cá tính.

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Không chỉ đảm nhận vai trò huấn luyện, Mourinho còn được trao nhiều quyền lực hơn trong công tác chuyển nhượng và xây dựng đội hình. Nhà cầm quân 63 tuổi tham gia trực tiếp vào các quyết định nhân sự và được cho là đã "bật đèn xanh" cho hai thương vụ đáng chú ý gồm trung vệ Ibrahima Konate và hậu vệ cánh Denzel Dumfries.

Ở chiều ngược lại, Real Madrid vẫn tiếp tục tìm kiếm những sự bổ sung chất lượng. Mục tiêu mới nhất được Mourinho đề xuất là hậu vệ Riccardo Calafiori của Arsenal. Tuyển thủ Italy gây ấn tượng mạnh trong mùa giải vừa qua nhờ khả năng thi đấu linh hoạt ở cả vị trí trung vệ lẫn hậu vệ trái.

Mourinho đang cho thấy quyết tâm xây dựng một Real Madrid hoàn toàn mới, đủ sức cạnh tranh mọi danh hiệu trong những năm tới.

Tác giả: Duy Luân

Nguồn tin: znews.vn