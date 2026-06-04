Nghi nhảy cầu trong đêm, thiếu niên 18 tuổi thoát chết nhờ cuộc gọi lạ lúc 22h40 phút

Thông tin từ Bộ Công an cho biết, đêm ngày 2/6, Phòng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (PCCC và CNCH) Công an tỉnh Quảng Ngãi đã chạy đua với thời gian, phối hợp các lực lượng giải cứu thành công thiếu niên 18 tuổi bị bất tỉnh dưới chân cầu Đăk Bla.

Kịp thời đưa nam thanh niên đến bệnh viện cấp cứu. Ảnh: Bộ Công an.



Cụ thể, vào lúc 22h40 phút, Đội chữa cháy và cứu nạn cứu hộ khu vực 4 thuộc Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH, Công an tỉnh Quảng Ngãi nhận được tin báo có một người bị nạn đang bất tỉnh dưới chân cầu Đăk Bla, phường Kon Tum, tỉnh Quảng Ngãi, nghi do nhảy cầu.

Ngay sau khi nhận được tin báo, đơn vị đã lập tức điều động lực lượng, phương tiện đến hiện trường triển khai công tác cứu nạn cứu hộ, đồng thời báo cho Bộ phận cấp cứu thuộc Bệnh viện đa khoa tỉnh Quảng Ngãi 2 đến cùng phối hợp..

... Kịp thời đưa nam thanh niên đến bệnh viện cấp cứu. Ảnh: Bộ Công an.



Sau khi đến hiện trường, lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH đã nhanh chóng đánh giá tình hình, triển khai các phương pháp, biện pháp cứu nạn cứu hộ, phối hợp cùng các đơn vị Bệnh viện đa khoa tỉnh Quảng Ngãi 2, Cảnh sát 113, Công an phường trong quá trình tổ chức công tác cứu nạn cứu hộ

Qua xác minh sơ bộ, nạn nhân tên: A.K (sinh năm 2008, trú tại xã Ngọk Bay, tỉnh Quảng Ngãi). Đến 23h cùng ngày, lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH đã đưa được người bị nạn ra khu vực an toàn và di chuyển đến bệnh viện cấp cứu..

Tác giả: Lam Giang (t/h)

Nguồn tin: gocnhinphaply.nguoiduatin.vn